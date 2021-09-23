​​​​​​​اعتقال متزعّم لخلايا داعش في مدينة الحسكة كان يشارك في التخطيط لهجمات إرهابية

ووفق المعلومات التي نشرها المركز الإعلامي، فإن الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية، نفذت فجر يوم أمس الأربعاء، عملية أمنية بدعم من قوات التحالف الدولي داخل مدينة الحسكة.

وقال المركز، إنه وخلال العملية ألقت الوحدات القبض على متزعّم في خلايا تنظيم داعش، شارك في تهريب الأسلحة ونقل وإخفاء عناصر تنظيم داعش، والتخطيط لشن عمليات إرهابية داخل المدينة وفي مناطق مختلفة من ريفي الحسكة ودير الزور.

المركز الإعلامي، أكد أن العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لقوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي، في مكافحة الإرهاب وخلايا داعش، التي تعمل على ضرب أمن واستقرار المنطقة، ونشر الفوضى وترهيب الأهالي.

(سـ)