​​​​​​​اعتقال ليلى كوفن قرار عِدائي يستهدف الشعب الكردي عامة

وأصدر مؤتمر ستار في مخيم واشو كاني بيانًا ندد فيه بحكم السجن بحق ليلى كوفن، بحضور العشرات من عضوات مؤتمر ستار ووقف المرأة الحرة، والرئيسة المشتركة لمخيم واشو كاني ستيرا رشك.

قرئ البيان من قبل إدارية مؤتمر ستار في مخيم واشو كاني بسيمة داوود.

وفي الدرباسية، أدلى مؤتمر ستار ببيان، قرئ في ساحة الشهداء في الناحية من قبل العضوة في مؤتمر ستار نسرين معمي. حضرته نساء الناحية.

ورُفعت في الفعالية صور البرلمانية ليلى كوفن.

وجاء في البيان:

"في الوقت الذي ندعو فيه إلى الحرية والعدالة والمساواة، ورفع العنف والظلم والعدوان عن الشعوب المضطهدة في مناطقنا، حكمت الدولة التركية المحتلة والفاشية على السياسية ليلى كوفن بالسجن مدة ( 22 عامًا) وثلاثة أشهر، هذا الحكم سعي إلى كسر إرادة المرأة وتقليص دورها في المقاومة والنضال من أجل حريتها.

باعتقال البرلمانية ليلى كوفن ظهرت مساعي تركيا في إبادة السياسيين المتمسكين بالفكر الحر، والذين يحاربون سياسية حزب العدالة والتنمية، ومن أكبر الدلائل على ذلك اعتقال القائد عبد الله أوجلان الذي نشر الفكر الحر الديمقراطي وأخوة الشعوب.

الجميع يلاحظ أن معايير العدالة والقضاء في تركيا لا تنسجم مع المعايير الاجتماعية والدولية، واعتقال الناس بشكل انتقامي هو عمل غير إنساني، فالحكم على ليلى كوفن هو حكم غير شرعي وقرار عدائي يستهدف الشعب الكردي عامة.

وناشد البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل ووضع حدّ للدولة التركية وممارساته التي تشكل خطرًا على المنطقة والشعب".

(كروب/س و)

ANHA