​​​​​​​اعتقال ليلى كوفن انتهاك سافر لا يستند إلى أي قانون

وتستمر الدولة التركية باعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المرأة التي أثبتت جدارتها وقوتها في كافة المجالات والصعد.

وعلى خلفية اعتقال البرلمانية ليلى كوفن والحكم عليها بالسجن لـ 22 عامًا، استنكرت ابتسام عبد القادر الناطقة باسم مجلس المرأة في منبج وريفها الحكم التعسفي بحقها.

وقالت "إن اعتقال ليلى كوفن التي قاومت وناضلت لسنوات عديدة ضد النظام التركي، والتي كان لها دور كبير في إحلال الأمن والسلام وتحقيق الوحدة الوطنية انتهاكٌ سافرٌ لا يستند إلى أي قانون".

وأضافت: لليلى كوفن تأثير إيجابي في المجال السياسي وعلى كافة المستويات والصعد، لذلك تحارب الدولة التركية المرأة القوية والمناضلة خشية منها".

'على النساء أن يتخذن من مقاومة ليلى كوفن قدوة لهن'

ابتسام عبد القادر أوضحت "ليلى كوفن دخلت حملة الإضراب عن الطعام لفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وبمقاومتها حققت ما سعت إليه في تلك المرحلة، وحققت نتائج ايجابية تتبعتها كافة النساء والشعوب".

وأشارت إلى أن الحكم الصادر بحق البرلمانية ليلى كوفن حكم غير قانوني، وخرق للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تنادي بحرية الإنسان، يهدف إلى كسر إرادة النساء عامةً، فالأحكام بحق المعتقلات السياسيات أحكام تعسفية.

ابتسام عبد القادر طالبت، في ختام كلامها، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بأن تقول كلمتها الحق في الإفراج عن المعتقلين، كما ناشدت النساء بأن يكن صوتًا ضد الاحتلال والانتهاكات ضد المرأة، وأن يتخذن من مقاومة ليلى كوفن قدوة لهن في المقاومة والنضال.

(س ع/س و)

ANHA