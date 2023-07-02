​​​​​​​اعتقال أكثر من 2300 شخص منذ بدء الاحتجاجات في فرنسا

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن 719 شخصاً تم توقيفهم الليلة الماضية في حصيلة غير نهائية، بعد أن سجلت الاحتجاجات تراجعاً ملحوظاً بعد ساعات من تشييع نائل (17 عاماً).

وحتى الساعة الثالثة والنصف فجر الأحد (01:30 ت غ)، لم تسجل وزارة الداخلية الفرنسية أي احتجاجات كبرى، حيث لجأت الوزارة لليلة الثانية على التوالي، إلى تعبئة 45 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك، بينهم سبعة آلاف في باريس وضواحيها المجاورة، إضافة إلى تعزيزات أمنية في مدن مثل مرسيليا وليون وغيرها من الأنحاء التي تعرضت على مدى الليالي الأربع الماضية لسلسلة من الشغب والسرقة والنهب، على ما أعلنت وكالة الانباء الفرنسية.

وتم الإبلاغ عن عدد محدود من الحوادث ليل السبت ـ الأحد، في مدينتي مرسيليا وليون، الأكبر في فرنسا بعد العاصمة.

ووقعت حادثة مقتل نائل صباح الثلاثاء، خلف حي لا ديفانس قرب باريس، حين لم يمتثل لنقطة تفتيش وحاول تجاوزها، حسب ما قال موقع فرانس 24.

وشارك المئات في مراسم التشييع السبت، من مسجد ابن باديس إلى مقبرة مونت فاليريان في ضاحية نانتير الباريسية، علماً بأن العائلة طلبت عدم حضور الصحفيين لتغطية مراسم الوداع.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت، السبت، عن توقيف 994 شخصاً ليلة الجمعة، فيما عمدت إلى اعتقال 667 شخصاً مساء الخميس، على ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ليصل عدد الذين اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية إلى 2384 شخص.

(د ع)