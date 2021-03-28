​​​​​​​اعتقال أحد قادة داعش في حملة مخيم الهول

وأصدرت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بيانًا بصدد نتائج "حملة الإنسانية والأمن" التي أطلقتها فجر اليوم، في مخيم الهول.

وجاء في البيان: "في تمام الساعة الـ 04.00 من صباح اليوم 28 آذار، أطلقنا حملة موسعة تحت اسم "حملة الإنسانية والأمن". ويشارك في هذه الحملة 5 آلاف من أعضاء قوات الأسايش وبمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة".

'اعتقال 9 أشخاص'

وأكدت قوى الأمن الداخلي في بيانها توقف 9 أشخاص ممن أدرجت أسماؤهم في قائمة البحث، وأضاف أيضًا: "جرت الحملة في يومها الأول وفق المخطط، والتي تهدف إلى تطهير مخيم الهول من خلايا داعش الموجودة هناك، وتطهيره من مرتزقة داعش.

في اليوم الأول للحملة تم اعتقال 9 أشخاص، بينهم متهمون بالانتماء إلى مرتزقة داعش ممن كانت أسماؤهم مدرجة في قائمة البحث.

ومن بين المعتقلين أحد قادة المرتزقة والذي يعرف بلقب أبو سعد العراقي، والذي عمل لفترة طويلة على تجنيد الأشخاص لصالح داعش.

'الحملة مستمرة'

في إطار الحملة تم إحصاء الأهالي المقيمين في أحياء المخيم، وبعد الانتهاء من عمليات الإحصاء تم إعادة الأهالي إلى الأحياء التي يقطنون فيها.

وبهدف نجاح هذه الحملة بدون نواقص، فإن قوى الأمن الداخلي وكذلك مؤسسات الإدارة الذاتية والمنظمات الإغاثية واصلت عملها الإنساني بدون توقف.

في هذه الأثناء لا تزال الحملة مستمرة".

(ك)