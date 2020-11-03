​​​​​​​اعتقال أحد أكبر قياديي مرتزقة داعش في ريف دير الزور الشرقي

أفاد مراسلنا من الريف الشرقي لمدينة دير الزور أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت في ساعات صباح اليوم الباكر من تنفيذ عملية أمنية في بلدة الصبحة, داهمت خلالها مقاتلو قسد 3 منازل في البلدة برفقة قوات من التحالف الدولي.

ونقل مراسلنا عن قيادي في قسد بان العملية اسفرت عن اعتقال أحد "أمراء" مرتزقة داعش ممن يشغلون منصب أمني مسؤول عن تحرك خلايا داعش في مدينة دير الزور المعروف بـ"أبو جهاد الأنصاري", بالقرب من جامع الإيمان في بلدة الصبحة.

وبحسب المصدر نفسه فان أبو جهاد الانصاري يعتبر من احد أكبر قيادي مرتزقة داعش المحليين في المنطقة.

ويشهد ريف مدينة دير الزور الشرقي مؤخرا تصاعدا في في وتيرة تحركات خلايا مرتزقة داعش, الى جانب خلايا تابعة لمؤسسات النظام الأمنية , واخرى لتركيا بحسب اخر تصريحات لمسؤولين في قسد لوكالة هاوار.

هذا وتستمر عمليات قسد منذ اذار مارس عام 2019 في ملاحقة خلايا مرتزقة داعش , بعد ان انتهت من القضاء على اخر معاقل المرتزقة في بلدية الباغوز في الريف الشرقي لمدينة دير الزور.

(م)

ANHA