​​​​​​​اعتقال أحد أكبر قياديي مرتزقة داعش في ريف دير الزور الشرقي

أفاد مراسلنا من الريف الشرقي لمدينة دير الزور أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت اليوم وفي ساعات صباح الأولى من تنفيذ عملية أمنية في بلدة الصبحة، داهم خلالها مقاتلو قسد 3 منازل في البلدة برفقة قوات من التحالف الدولي.

ونقل مراسلنا عن قيادي في قسد أن العملية أسفرت عن اعتقال أحد "أمراء" مرتزقة داعش ممن يشغلون منصبًا أمنيًّا مسؤولًا عن تحرك خلايا داعش في مدينة دير الزور المعروف بـ "أبو جهاد الأنصاري"، بالقرب من جامع الإيمان في بلدة الصبحة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن أبو جهاد الأنصاري يعدّ أحد أكبر قيادي مرتزقة داعش المحليين في المنطقة.

ويشهد ريف مدينة دير الزور الشرقي مؤخرًا تصاعدًا في وتيرة تحركات خلايا مرتزقة داعش، إلى جانب خلايا تابعة لمؤسسات النظام الأمنية، وأخرى لتركيا، بحسب آخر تصريحات المسؤولين في قسد لوكالة هاوار.

هذا وتستمر عمليات قسد منذ آذار مارس عام 2019 في ملاحقة خلايا مرتزقة داعش، بعد أن انتهت من القضاء على آخر معاقل المرتزقة في بلدة الباغوز في الريف الشرقي لمدينة دير الزور.

(م)

ANHA