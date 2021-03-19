​​​​​​​اعتقال 8 نشطاء سياسيين في اسطنبول

ونفذت القوات التركية الليلة الماضية حملات مداهمة في عدد من ضواحي اسطنبول، استهدفت نشطاء سياسيين في حزبي الشعوب الديمقراطي (HDP) والأقاليم الديمقراطية (DBP)، في إطار حملات القمع والإبادة السياسية التي تنتهجها حكومة العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في تركيا.

واعتقلت القوات الأمنية التركية خلال المداهمات الليلية للمنازل، كل من الرئيسان المشتركان لضاحية كاغتخانه آيهان يلدز و بهية دمير، والرئيسة المشتركة لضاحية بشكتاش رمزية بور والإداريين عن حزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول كل من؛ فاطمة نور كونبي، سرمين دانشمان تورغاي، وأعضاء ضاحية أسنيورت عن حزب الشعوب الديمقراطي كل من: خديجة يلدز، باران سمبل؛ بالإضافة عضو المجلس التنفيذي لحزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) أشرف يشار.

وأفادت المعلومات عن صدور مذكرة اعتقال بحق 15 شخصاً من النشطاء السياسيين في كلا الحزبين المذكورين.

(سـ)