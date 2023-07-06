​​​​​​​اعتقال 7 أشخاص في جولميرك

داهمت شرطة دولة الاحتلال التركي عدداً من المنازل في جولميرك، في إطار سياسة الإبادة التي تنتهجها، واعتقلت خلالها 7 أشخاص، بينهم فاطمة دورماز (65 عاماً) ونجلها أحمد دورماز أيضاً، ونقلت المعتقلين إلى مديرية الأمن في جولميرك، حسب وكالة فرات للأنباء.

أضافت: "كما داهمت الشرطة مبنى حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) الواقع في منطقة آسنيورت باسطنبول، في ساعات الصباح عند ذهاب أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي لفتح أبوابه، وقامت بخلع وكسر باب المبنى وصادرت العديد من الصور، دون أن تظهر أي ذرائع فيما يتعلق بعمليات التحري والبحث".

(ل م)