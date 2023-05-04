​​​​​​​اعتقال 7 أشخاص بينهم الرئيس المشترك للحزب الاشتراكي للمضطهدين

في إطار حملات الإبادة السياسية التي تنتهجها سلطات دولة الاحتلال التركي، اعتقلت الشرطة التركية عدداً من الأشخاص، في 30 نيسان خلال مداهمتهم للعديد من المنازل، كما داهمت الشرطة التركية منازل مرشحي حزب الخضر اليساري، منها منزل مرشح الحزب في إسطنبول بورجو آك يلدز ومرشح الحزب في أسكي شهير مسلم كويون ومرشحة الحزب في أزمير مريم يلدرم والرئيس المشترك للحزب الاشتراكي للمضطهدين (ESP) شاهين توموكلو ومراسلة وكالة أتكين للأنباء (ETHA) ناديا غوربوز، ومنازل أعضاء مجالس النساء الاشتراكيات(SKM) واتحاد جمعيات الشبيبة الاشتراكية(SGDF)، وقد تم اعتقال 23 شخصاً خلال هذه المداهمات.

وتم ترحيل الأشخاص المعتقلين يوم أمس، إلى عدلية إسطنبول واسكي شهير، وبسبب التصريحات الإعلامية والأعمال السياسية وإبداء ردود الفعل ضد المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق (كريلا) قوات الدفاع الشعبي عبر استخدام الأسلحة الكيماوية، اعتقلت السلطات التركية العديد من الأشخاص في مدينة إسطنبول، وكانت النيابة العامة قد رحّلت 13 شخص إلى محكمة الصلح الجزائية بغرض سجنهم.

وقررت المحكمة بسجن الرئيس المشترك للحزب الاشتراكي للمضطهدين شاهين توموكلو ومرشح حزب الخضر اليساري مسلم كويون ومحررة وكالة أتكين للأنباء (ETHA) ناديا غوربوز، وخمسة أشخاص آخرين وهم: كالندار بولات وسينم جلبي وعدنان أوزجان وسلفيناز كوجمز، مرشح حزب الخضر اليساري في أسكي شهير مسلم كويون، كما تم الإفراج عن الأشخاص الآخرين بشرط الرقابة القضائية والبقاء في المنزل.

(ل م)