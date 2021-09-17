​​​​​​​اعتقال 20 مرتزقاً ارتكبوا أعمالاً تخريبية والعثور على وثائق ذات صلة بالاحتلال التركي

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، معلومات حول العملية، وقال: "في إطار الفعاليات المستمرة لضبط الأمن، وملاحقة الخلايا الإرهابية، والعابثين بأمن واستقرار المنطقة، ألقت الوحدات الخاصة في قوّات سوريا الديمقراطية، خلال عملية أمنية دقيقة ومُحكمة، القبض على عشرين مرتزقاً ارتكبوا أعمالاً تخريبية تخلّ بأمن المنطقة وسلامة الأهالي. وذلك في منطقة الطبقة والضواحي المحيطة بها".

وأشار المركز الإعلامي إلى أن العملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية حاسمة، خلال الفترة الماضية. وتابع: "حيث استهدفت بعض الأوكار التي كان المرتزقة يستخدمونها في التخطيط لعملياتهم، وضبطت الوحدات، كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وكذلك وثائق وأجهزة اتصالات وألبسة عسكرية متنوعة، كان المرتزقة يستخدمونها في التمويه والاعتداء على الأهالي".

هذا، وعثرت الوحدات خلال العملية، على وثائق رسمية صادرة من تنظيمات تابعة للاحتلال التركي، كانت بحوزة بعض المعتقلين. وبيَّن المركز الإعلامي لقسد، أن التحقيقات الأولية أظهرت صلة هؤلاء بالاحتلال ومرتزقته في المناطق المحتلة، وتلقّيهم التعليمات من تلك الجهات.

ووفق المعلومات، فإن هؤلاء المرتزقة، تقمصوا في العديد من العمليات، شخصيات لمقاتلين في قوّات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، وقاموا بالاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم في مدينة الطبقة، حيث فتحت قوى الأمن الداخلي العديد من التحقيقات، وملاحقة المخربين بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

(سـ)