​​​​​​​اعتقال 15 شخصاً في 3 نواحي مختلفة في باكور كردستان

ميردين

اعتُقل كل من رمضان وعكيد وهجا كالكان من عائلة واحدة وهيفيدار وبيريفان تاش في مداهمة في حي ساراج أوغلو في ناحية أرطغرل في ميردين، فيما اعتُقل فرات آكار وروجهات آلتاش أيضاً في ناحية أرطغرل، وأُعلن عن أن عملية الإبادة السياسية هذه قد نُفذت في سياق تحقيق بدأته النيابة العامة الجمهورية في آمد بشأن مؤتمر مجلس الشبيبة في حزب الشعوب الديمقراطي، وتفيد الأنباء الواردة بإحالة المعتقلين إلى آمد.

وفي كربوران، اعتُقلت مروة أوغوز وشخص مجهول لم يُعرف اسمه بعد.

وبالتزامن مع هذا يستمر توقيف 17 شخصاً جرى اعتقالهم يوم أمس، في قيادة الدرك (الجندرمة).

شرنَخ

نفذت الشرطة التركية حملة مداهماتٍ في ناحية هزخ في شرنَخ، حيث اعتقلت خلالها جوان كاراويش، وأوميت كيجكل ويوسف كاراكول، وورد أنه جرى اقتياد المعتقلين الثلاثة إلى مديرية الأمن في الناحية.

مانيسا

داهمت الشرطة التركية خلال ساعات الصباح منازل أعضاء وإداريي حزب الخضر اليساري في مانيسا، وأسفرت هذه المداهمات عن اعتقال الإدارية في حزب الخضر اليساري في ناحية ساروهانلي، كلثوم توزان، ومرشحة الحزب البرلمانية في مانيسا، عائشة كاراكوز في ناحية ساروهانلي، وابنة المتحدثة المشتركة باسم حزب الخضر اليساري في مانيسا حسرت جتين، كارديلان جتين في ناحية يونسمره.

ويجري توقيف المعتقلين في مديرية الأمن في مانيسا.

(ر)