​​​​​​​اعتقال 11 فلسطينياً من قبل القوات الاسرائيلية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم، 11 فلسطينياً من محافظات نابلس وبيت لحم ورام الله في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن الاعتقالات شملت 6 من رام الله، و4 من نابلس، وشاباً من بيت لحم.

وأشار تقرير فلسطيني أول أمس (الأحد)، إلى أن إسرائيل اعتقلت 3866 فلسطينياً خلال النصف الأول من عام 2023، وقد جرى الإفراج عن غالبيتهم لاحقاً.

وذكر التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة - القدس، أن من بين المعتقلين 568 طفلاً، و72 امرأة.

(س ع)