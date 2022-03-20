​​​​​​​آثروا مشاركة شعبهم الاحتفال.. مقاتلون يغنون من الجبهة بمناسبة نوروز

وجوده في جبهات القتال لم يمنعه من المشاركة في الاحتفال بعيد نوروز، وتهنئته لرفاقه في السلاح ضمن قوات سوريا الديمقراطية، عبر أغنية من الجبهة، مرابطاً في نقطته، ليحتفل أهالي منطقته بأمان.

المقاتل دليل سري كانيه ورفاق دربه من على خطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، احتفلوا على طريقتهم، مهنئين جميع المقاتلين المرابطين على الجبهات بعيد نوروز، من خلال عزفه على الطنبور، وتقديمه لعدة أغانٍ.

مع حلول عيد نوروز الذي يصادف الـ 21 من آذار/ مارس من كل عام، ومع استمرار هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على شمال وشرق سوريا وارتكابها جرائم بحق سكان المنطقة، يبذل مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية كل ما بوسعهم للحفاظ على استقرار المنطقة وأمن شعوبها، حسب ما رصدته وكالتنا.

ويرابط الآلاف من المقاتلين على خطوط التماس، بسبب الهجمات المستمرة التي يشنها الاحتلال التركي ومرتزقته لحماية المنطقة وسكانها من أي خطر، ولينعموا بالأمن خلال احتفالهم بعيد نوروز. ما يمنعهم من الاحتفال مع أهلهم.

(أم)

ANHA