​​​​​​​أعطال فنية في محطة مياه الصور تعيق وصول مياه الشرب للحسكة

لا تزال أعين أهالي مركز مقاطعة الحسكة شرق سوريا تترقب وصول مياه نهر الفرات عبر المشروع الذي أطلقته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذي سعي من خلاله تأمين مياه الشرب للأهالي كحل إسعافي بعد قطع مياه محطة ضخ علوك من قبل جيش الاحتلال التركي.

وخرجت محطة ضخ المياه علوك عن خدمة مقاطعة الحسكة بعد الاحتلال التركي لناحية سري كانيه تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ورغم المسافة التي تفصل مدينة الحسكة عن مجرى نهر الفرات، إلا أن هيئة الإدارة المحلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر لجانها ومديرياتها في مقاطعة الحسكة تمكنت من الانتهاء من المشروع، وإدخال المشروع مرحلة الضخ التجريبي في الأول من أيلول/سبتمر الجاري.

ودخل المشروع مرحلة التجربة بعد مرحلتين أوليتين "صيانة سواقي جر المياه المتضررة، وصيانة وإعادة تأهيل محطات ضخ المياه على طول الخط الواصل بين مجرى النهر وصولاً للمدينة".

وبحسب القائمين على المشروع، فإن ظهور الأعطال الفنية في محطة ضخ المياه في ناحية الصور الواقعة شمالي مدينة دير الزور، مع دخول المشروع مرحلته التجريبية أدت إلى تأخر ضخ مياه الشرب إلى المدينة.

وبينوا أن عملية إعادة تأهيل المحطة، وصيانة الأعطال جارية، وسيتم البدء بمرحلة تجريبية جديدة بعد الانتهاء منها.

ولم يحدد القائمون على المشروع موعداً لبدء عملية الضخ.

(أ م)

ANHA