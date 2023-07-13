​​​​​​​آسيا عبد الله تهيب بالنساء لتقوية منظومتهن الدفاعية

جاء حديث الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آسيا عبد الله، خلال مداخلتها في المنتدى المنعقد حول المجازر في ميزوبوتاميا وتأثيرها على النساء، تحت شعار "بقوة وتضامن النساء سندحر سياسة التقسيم وإبادة لوزان بحق الشعوب" بمدينة الحسكة.

وتطرقت آسيا عبد الله إلى أهمية تقوية النساء لمنظومتهن الدفاعية، وقالت إن: "القوة التي تستطيع التصدي للمعاهدات التي أبرمت ضد شعوب الشرق الأوسط ستتم بتصعيد نضال المرأة"، مشيرة إلى أن كردستان شهدت العديد من المقاومات؛ ولكن بعد أعوام السبعينات قامت المرأة بتقوية منظومتها الدفاعية أمام الهجمات وقد أوصلت هذه المقاومة إلى الذروة.

وأكدت أنه "بنضال هؤلاء النساء، استطعنا أن نجتمع مع بعضنا، وأن نصبح قياديات سواء في جبهات القتال أو في المجتمع، وذلك تحت شعار "Jin, Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة الحرية)".

كما أكدت آسيا عبد الله "أننا التنظيمات النسائية، نستطيع أن نبني نظامنا، فمعرفة كيفية حماية أنفسنا مهم جداً في هذه المرحلة التي نمر بها"، موضحة "إن لم يستطع النساء في شنكال حماية أنفسهن فسيبدنَ".

وأضافت أن تطور ثورة 19 تموز في روج آفا وشمال وشرق سوريا والتي سميت بثورة المرأة، أتت نتيجة جهود النساء اللواتي قاتلن ضد احتلال داعش، لذلك "تقوية المنظومة الدفاعية مهمة جداً، من أجل مستقبل مشرق".

وأوضحت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آسيا عبد الله، "نحن نواجه حرباً ضروساً، من قبل الاحتلال التركي، لذلك يتطلب منا في هذا المنتدى التصدي لكافة هجماتها".

وقالت: "في شخص الشهيدتين يسرى وريحان، يتطلب منا الاتفاق وتنظيم المجتمع، وتقوية المنظومة الدفاعية في كافة مجالات الحياة، من أجل إفشال كافة الاتفاقات والمعاهدات"، وأن "ندون معاهدتنا بأيدينا ومثال على ذلك معاهدة الإدارة الذاتية التي دوّناها بأنفسنا وكتبنا تاريخنا بأيدينا".

(م ح)

ANHA