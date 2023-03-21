​​​​​​​آسيا عبد الله من نوروز الشهباء: لا يمكن لأي محتل إخماد شعلة نوروز

تحت شعار "بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال"، أقيمت اليوم، احتفالية نوروز 2023 في مقاطعة الشهباء بقرية علوشة التابعة لناحية الأحداث.

عقب إيقاد شعلة نوروز، والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، استمع المشاركون إلى تسجيل صوتي لتقيمات القائد عبد الله أوجلان، عن نوروز، وأهميته، لتقرئ بعدها رسالة قوات تحرير عفرين (HRE).

تالياً، ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آسيا عبد الله، كلمة قالت فيها: "كما ثار كاوا الحداد ضد الظلم والطغيان ليعيش الشعب في سلام وأمان، نجدد اليوم العهد لتحقيق السلام والحرية من جديد".

وأضافت "في سبعينيات القرن الماضي تم إيقاد شعلة الثورة بقيادة القائد عبد الله أوجلان كي يخلص الشعب الكردي والشرق الأوسط من الظلم والإنكار الذي مارسته الدول المحتلة ضد هذه الشعوب".

لافتة أن "حركة حرية كردستان نشأت كي تعيد إحياء روح الحرية والكرامة للأهالي، وتضمن العيش الحر لهم، بريادة مظلوم دوغان الذي أوقد شعلة نوروز بجسده".

سنرفع وتيرة المقاومة ضد المحتلين

في خضم حديثها أكدت آسيا عبد الله "سنحرر عفرين ونوقد شعلة نوروز من جديد في جياي كرمينج، وسنرفع وتيرة المقاومة ضد المحتلين والأعداء، فلا يمكن لأي قوة أو محتل إخماد شعلة نوروز".

واستطردت "بالأمس قامت مجموعة من المرتزقة باستهداف أهالي ناحية جندريسه المحتلة، لأنهم قاموا بإيقاد شعلة نوروز، فتسببوا باستشهاد هؤلاء المواطنين، لكن إصرار الأهالي في موقفهم وإيقاد الشعلة رغم أنف المرتزقة يظهر مدى تشبثهم بحقهم".

مبيّنة أن مجزرة مرتزقة الاحتلال التركي في جندريسه أمس، هي استمرار لسياسة الإبادة ضد الشعب الكردي في عفرين، وأكدت بأن هذا العام سيكون عام النصر وتحرير المناطق المحتلة.

واختتمت آسيا عبد الله كلمتها بالقول: "سنسعى للوصول إلى سوريا حرة تجمع كافة الشعوب والمكونات".

سنجعل نوروز هذا العام نوروز تحرير كافة الأراضي المحتلة

كما باركت الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعتي عفرين والشهباء، في كلمة جاءت على لسان الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن في الإدارة، محمد ويسي، عيد نوروز على كافة الشعوب، وقال: "هذه المناسبة تثبت مدى ارتباط الشعوب ببعضها، وتعايشها معاً بسلام".

مؤكداً "سنجعل نوروز هذا العام، نوروز الحرية للقائد عبد الله أوجلان، وتحرير كافة الأراضي المحتلة".

وتستمر فعاليات الاحتفالية نوروز في الشهباء بتقديم العروض الفنية.

(س ر)

ANHA