​​​​​​​آشوريو وسريان تل تمر يحتفلون بميلاد يسوع المسيح

توجّه صباح اليوم المئات من الآشوريين والسّريان إلى كنسية مريم العذراء في مركز ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة للاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام، وسط إقامة التّراتيل والطّقوس الخاصّة بهم.

حيث تمّ ترتيل آيات من الكتاب المقدّس وإقامة الصّلوات والدّعاء من أجل إحلال السلام والأمان في المنطقة.

جملية كاكو من المكوّن الآشوري أشارت لوكالتنا" نحن اليوم نحتفل بميلاد طفل المغارة ربّ الحياة المنتصر على الموت يسوع المسيح".

وأوضحت" قمنا بافتتاح الكنيسة لأوّل مرّة منذ انتشار وباء كورونا ونحن سعداء بالتّجمّع داخل الكنيسة والاحتفال بالميلاد".

وتمنّت كاكو أن يعمّ الأمن والأمان في ربوع الوطن".

ومن جانبه تحدّث نبيل وردة ليبارك في بداية حديثه عيد الميلاد على جميع مكوّنات شمال وشرق سوريا وعلى القوّات العسكرية المرابطة على جبهات القتال".

وأوضح" أمنيّتنا هذا العام هو تحرير مناطقنا من الاحتلال التركي ومرتزقته، وأين يكون العيد المقبل هو عيداً للنّصر ويتمّ الاحتفال به في جميع مناطق شمال وشرق سوريا".

وضمن الاحتفال والصّلوات التي أُقيمت في الكنيسة، زار وفد من قوى الأمن الداخلي والقوات العسكرية ووفد من المجالس المدينة والأحزاب السياسية، كنيسة مريم العذراء لتهنئة الشّعب الآشوري والسّرياني بميلاد المسيح.

(د أ)

ANHA