​​​​​​​عاصفة غبارية تجتاح مناطق إقليم الجزيرة

استيقظ أهالي إقليم الجزيرة صباح اليوم الإثنين، على عاصفة غبارية مصحوبة بزخات من المطر، مع رياح شديدة تحجب الرؤية.

وتسببت العاصفة بظهور حالات اختناق لدى المصابين بالأمراض التنفسية.

وأفاد مصدر من مشفى الشعب في مدينة الحسكة لمراسلنا، بأن العاصفة، أسفرت حتى الآن، عن حالتي اختناق لدى مصابيْن بمرض الربو، هما من ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو.

وتتعرض مناطق في إقليم الجزيرة لعواصف غبارية موسمية خفيفة إلى متوسطة الشدة في كل عام تقريباً، وخاصة خلال فصلي الربيع والخريف، إلا أن وتيرة العواصف ارتفعت هذا العام بسبب الجفاف الذي حل على المنطقة.

(م ح)

ANHA