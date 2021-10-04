​​​​​​​آرين جدائل السلام.. مهرجان مسرحي في كوباني تخليداً للفدائية آرين ميركان

في مناطق شمال وشرق سوريا المحاصرة من الجهات الأربعة، يرقد آلاف الشهداء في مزاراتهم بعدما أهدوا المجد لهذه البقعة المقاومة من الأرض، ومن يعشْ في هذه المنطقة لا ينسَ فضلهم. وتكريماً لهم تقوم المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية باستذكارهم بطرق مختلفة.

وآرين ميركان، واحدة من الشهداء الخالدين حيث ضحّت بروحها في سبيل مدينة كوباني، حين قاومت خفافيش الظلام المتمثلين بمرتزقة داعش، الذين جاؤوا باحثين عن الحور العين في كوباني، وحوّلوها الى كومة من الرماد وقتلوا الآلاف من أهلها، لكن آرين حوّلت نفسها الى شعلة مضيئة على سفح تلة مشتى نور، بعد أن أحرقت عشرات المرتزقة.

وفي الذكرى السابعة لاستشهادها أعلنت هيئة الثقافة بإقليم الفرات، بالتعاون مع حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن، عن مهرجان مسرحي تكريماً لها وتخليداً لذكراها ولبطولتها. وفي الـ 19من أب / أغسطس المنصرم، تم وضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته، لتبدأ أولى فعالياته في الـ 5 من تشرين الأول المقبل، وينتهي في الـ 15 من الشهر ذاته على خشبة مسرح مركز باقي خدو للثقافة والفن.

فعاليات المهرجان الأولى ستنظم في ساحة المرأة الحرة، حيث تمثال المناضلة الشهيدة آرين ميركان، وبعدها ستنتقل كافة الفعاليات إلى مركز باقي خدو للثقافة والفن، وإلى جانب العروض المسرحية، سيقام معرض للرسم في الساحة بمشاركة 23 فنان تشكيلي من مناطق منبج والشهباء وإقليم الفرات.

وسيتضمن المهرجان عروضاً مسرحية بمشاركة فرق من كافة مناطق شمال وشرق سورية.

الهدف من إطلاق المهرجان

ويأتي المهرجان بعد أعوام من الجهود بذلتها هيئة الثقافة، لترتقي بالثقافة والفن في إقليم الفرات، وعمدت إلى اتخاذ الكثير من الخطوات للارتقاء بالفنون والثقافة، رغم الحرب التي تمر بها المنطقة وبعض العوائق التي تعترض طريق الهيئة في الفترة الأخيرة، وكان تعاقدها مع متدرب خاص لتدريب الممثلين المسرحين في مقاطعة كوباني، أولى الخطوات لتأسيس بنية تحتية للمسرح في مقاطعة كوباني، للارتقاء بالفن المسرحي في دورة تدريبية استمرت 40 يوماً.

نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في إقليم الفرات، رودين يوسف، وفي تصريح خاص لوكالتنا، أكدت أنه "وبالرغم من كل المعاناة والصعوبات التي واجهت الهيئة حتى تم الانتهاء من التحضيرات للمهرجان الذي سمي (آرين جدائل السلام)، هو جزء صغير كردّ جميل الشهيدة الذي لن نوفيه حقه ما حُيينا".

وأضافت: "الهدف من إطلاق هذا المهرجان في مدينة كوباني، أن نثبت للعالم بأن شهداءنا مقدسون لدينا، وأيضاً إبراز دور المرأة في الحياة والحرب، وأيضاً كون المدينة وريفها منطقة عشائرية مغلقة وبالتحديد من ناحية الموسيقى والفن، وتم وضع الكثير من العوائق أمامه، لذا قررنا أن تكون ذكرى استشهاد آرين ميركان، بداية لكسر هذا الطابع العشائري ليمارس الجميع هواياتهم بحرية في مجتمعهم".

وتجدر الإشارة إلى أن آرين ميركان، هي من مقاطعة عفرين المحتلة، ولدت عام 1992 والتحقت بصفوف حركة حرية كردستان عام 2007، واستشهدت في الخامس من شهر تشرين الأول في مدينة كوباني عام 2014، أثناء تعرّض المدينة لهجوم وحشي من قبل مرتزقة داعش، حيث فجّرت نفسها في عملية فدائية على تلة مشته نور بالقرب من مدينة كوباني.

(مـ)

ANHA