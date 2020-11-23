​​​​​​​آرام حنا: الاحتلال لا يلتزم بالاتّفاقيّات والضّامنون لا يؤدون مسؤولياتهم

بالرّغم من جميع الاتفاقيات التي تحثّ تركيا ومرتزقتها بإيقاف هجماتهم وانتهاكاتهم بحقّ شعوب المنطقة، إلّا أنّهم يصعدون من هجماتهم العدوانية تجاه شعوب المنطقة، غير مباليين بالاتفاقيات الموقّعة بين الأطراف الفاعلة بالمنطقة، ويتزامن ذلك مع وجود قوّات ضامنة مثل القوّات الروسية.

وبصدد ذلك، التقت وكالتنا أنباء " هاوار" مع الناطق الرسمي للمجلس العسكري السرياني آرام حنا للحديث عن الانتهاكات التركيّة في المنطقة في ظلّ وجود قوّات ضامنة كالقوّات الروسية.

وقال آرام حنا في بداية حديثه إن قوّات الاحتلال التركي ومرتزقتها لم يلتزموا بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، سواء الاتفاقيات التي ابرمت مع القوّات الروسية أو القوات الأمريكية.

وجود الاحتلال في المنطقة يجدّد خطر تكرار سيناريو مذابح 1915

آرام حنا، تطرق خلال حديثه إلى تاريخ المجازر التركية والعثمانية ضد شعوب المنطقة وبشكل خاص المجازر التي ارتكبت ضد الشعب السرياني والآشوري والكلداني، والتي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص.

وأضاف أيضاً بهذا الصدد: "مع وجود الاحتلال التركي ومرتزقته في المنطقة نرى بأنّ خطرهم يتجدّد على مكوّنات المنطقة، وذلك بسبب فكرهم وإرهابهم المشابه للفكر العثماني، وهناك خطر لتكرار سيناريو مذابح 1915".

مرتزقة الاحتلال تظهر إرهابها لشعوب المنطقة من خلال أفعالها وانتهاكاتها

وفي سياق حديثه أوضح حنا أن "فصائل المرتزقة الموالية للاحتلال التركيّ تظهر إرهابها وارتزاقها للدولة التركية، وذلك من خلال تبعيتها للسياسات التركية وتدخّلها إلى جانب الاحتلال التركيّ في الحروب الحاصلة في الدول الأخرى مثل ليبيا وأذربيجان"

مضيفاً: "كما أنّها تظهر إرهابها بشكل علنيّ في المناطق المحتلة والتي تقع تحت سيطرتها، وذلك من خلال انتهاكاتها اليوميّة بحق المدنيين العزّل على كافّة الأصعدة".

على القوات الروسية الالتزام بمسؤولياتها

وأردف آرام حنا في حديثه: "القوّات الروسية والتي تعتبر نفسها القوّات الضامنة، لا تعمل بالشكل المطلوب لإيقاف الانتهاكات التركيّة في المنطقة. وعلى سبيل المثال تعرّض عدد من المدنيين منذ فترة، على الطّريق الدولي m4 لعملية تشليح من قبل المرتزقة، وذلك ضمن القافلة الروسية دون أن تبدي أي ردّة فعل تجاه تلك الانتهاكات".

مطالباً: "القوّات الروسية بلعب دورها كضامن حقيقيّ في المنطقة وتطبيق اتفاقياتهم على أرض الواقع".

على المجتمع الدّوليّ النظر إلى مناطقنا بعين الاعتبار لكوننا أصحاب الأرض

وفي سياق حديثه طالب آرام حنا المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بأنّ ينظروا إلى قضية شمال وشرق سوريا بعين الاعتبار، "لكوننا أصحاب الأرض الأصليّين ولنا الحق بالعيش عليها وإدارة أمورنا وشؤوننا بأنفسنا، فقد أثبتنا خلال الأعوام الفائتة كفاءتنا وقدرتنا على إدارة المنطقة".

وتابع: "ونطالب الأطراف الفاعلة في المنطقة بأن تأخد على محمل الجد مطالبنا بتحرير المناطق المحتلّة من قبل تركيا مثل عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيّين".

على شعوب المنطقة مساندة قسد لردع الهجمات الّتي تطال المنطقة

وفي نهاية حديثه طالب آرام مكونات شمال وشرق سوريا وشعوبها بالالتفاف حول قوات سوريّا الدّيمقراطية ومساندتها ليكونوا سدّاً منيعاً أمام جميع الهجمات التي تطال المنطقة، والّتي تهدّد أمنها واستقرارها"

ANHA