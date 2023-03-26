​​​​​​​عَقب مجزرة جندريسة.. أمهات السلام في الطبقة يدعون لانتفاضة في وجه المحتل

أدلت أمهات السلام في الطبقة، اليوم، ببيان، أدنّ فيه المجزرة التي ارتكبتها مرتزقة دولة الاحتلال التركي، عشية عيد نوروز (20 آذار) في جندريسة المحتلة وأدت إلى استشهاد 4 أشخاص.

البيان قُرئ أمام مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، بحضور أمهات السلام وعضوات من مكتب تجمع نساء زنوبيا، وذلك من قبل عضوة التجمع، سعاد عبدو، وجاء فيه:

"إلى متى سيبقى العالم صامتاً وحقوق الإنسان تُنتهك والحريات تُقمع، إلى متى سيبقى الظلم منتشراً في هذا العالم وتُسلب الحقوق من الشعوب، إلى متى ستبقى أرضي الحبيبة محتلة وتدنسها أقدام الغزاة، أما آن الأوان لتشرق شمس الحرية ويزول الظلم والطغيان ويزهر الربيع في أرضي".

أضاف البيان: "هذا هو الاحتلال التركي ومرتزقته في كل يوم من أيام احتلاله لأرضنا يرتكب أفظع الجرائم بحق الشعوب عامةً والشعب الكردي خاصةً، وكان آخرها قتل أربعة شبان من الكُرد في جندريسة بمجرد أنهم أشعلوا شعلة نوروز؛ الشعلة التي تُعد رمزاً من رموز النضال والتضحيات التي قدمها الشعب الكردي خلال مسيرته النضالية لتحقيق الحرية والعدالة والمساوة ليس فقط للكرد بل لكل شعوب العالم".

مبيناً "أن هذه الجريمة؛ إن دلت على شيء فهي تدل على سعي الاحتلال التركي ومرتزقته إلى التطهير العرقي في عفرين وإخراج الكرد الأصليين منها، وذلك على مرأى ومسمع العالم دون أن يُحرك ساكناً".

لفت البيان "لقد حوّل الاحتلال التركي ومرتزقته أرض عفرين الطاهرة إلى بركة من الدماء، حيث استباحوا دماء الأبرياء وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ ليقهروا إرادة الشعوب المناضلة، فعفرين وفي كل يوم تقدم قافلةً من الشهداء؛ لتنال حريتها".

واخُتتم البيان بإدانة "هذه الجريمة الجبانة"، كما دعا "الشعوب المناضلة للالتفاف والتلاحم والانتفاضة في وجه المحتل من أجل تحرير عفرين وتحرير جميع الأراضي المحتلة".

(ع ص/ي م)

ANHA