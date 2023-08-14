​​​​​​​عامان على حكم طالبان والأفغانيات يطالبن بتطهير البلاد منها

بالتزامن مع مرور عامين على تسلّم طالبان حكم أفغانستان، تجمعت نساء أفغانيات مقيمات في إيران، ورفعن لافتات كتب عليها "العدل والعدالة، لقد سئمنا الجهل"، "إن تحقيق إمارة السبي والإذلال، هي أساس كل جهل".

وقالت النساء خلال بيان أدلين به اليوم الإثنين، ونقلته وكالة أنباء المرأة (NUJINHA)، "في 15 آب عام 2021، تسلمت طالبان السلطة، وانهارت أسس حياة الأهالي بشكل كبير، وانقلب الأمل في الحياة الطبيعية في أفغانستان".

وأفاد البيان بأن "الحريات الجماعية والفردية اختفت، وساد الظلام والجهل مكان النور والأمل، ونحن الآن في العام الثاني من سيطرة حركة طالبان على أفغانستان". مضيفاً "منذ عامين، شهد العالم كافة جرائم الحرب ضد الإنسانية والجنس والفصل العنصري، والهجرة القسرية والإبادة الجماعية والتمييز العنصري والإرهاب".

وأوضح أن "أفغانستان هي الميدان والمأوى للجماعة الإرهابية المعروفة في العالم، والدول المتورطة في ملف أفغانستان هي المسؤولة عن منع الإرهاب في البلاد. ثانياً، يجب إلغاء اتفاقية الدوحة بين طالبان والولايات المتحدة الأميركية، والتي أدت إلى وقوع البلاد في يد طالبان، ونتج عن ذلك تهجير الملايين من الأهالي والفقر والفصل العنصري والعرقي في أفغانستان. ثالثاً، المرأة هي نصف المجتمع الأفغاني، وقد تم القضاء عليها من قبل طالبان، ونريد تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية، حتى لا تقع أي امرأة ضحية للتمييز بين الجنسين".

(س ع)