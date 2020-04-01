​​​​​​​آمال إيطالية في انخفاض إصابات كورونا وترامب يحذر من أسبوعين مؤلمين في أمريكا

تطرقت الصحف العالمية اليوم الأربعاء، إلى آمال إيطاليا في بطء جائحة فيروس كورونا، وتحذيرات ترامب من أسبوعين مؤلمين في أمريكا، ومناشدات لرفع العقوبات الأمريكية على كل من إيران وفنزويلا.

وول ستريت جورنال: إيطاليا تأمل في أن يتباطأ انتشار فيروس كورونا

وتطرقاً إلى انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا، قالت صحيفة وول ستريت جورنا:" تقول السلطات الإيطالية إن أمر فيروس كورونا سيستغرق إلى ما بعد عيد الفصح، للحد من الإصابات الجديدة بما يكفي لبدء تخفيف الإغلاق.

وتعتقد السلطات الإيطالية أن وباء الفيروس التاجي في البلاد، وهو الأكثر فتكًا في العالم، يتباطأ بشكل ملحوظ بعد ثلاثة أسابيع من الإغلاق الوطني، وهي علامة متفائلة بالنسبة للدول الغربية الأخرى التي تتبع نهجاً مشابهاً لإيطاليا.

لكن مسؤولين إيطاليين وخبراء في الصحة قالوا: إن الأمر سيستغرق حتى بعد عيد الفصح لخفض الإصابات الجديدة بما يكفي، لبدء تخفيف الإغلاق وإعادة فتح أجزاء من الاقتصاد الإيطالي".

واشنطن تايمز: ترامب يحذر من أسبوعين مؤلمين في أمريكا

وفي نفس السياق قالت صحيفة واشنطن تايمز:" طلب الرئيس ترامب، الذي يتحدث بنبرة كئيبة بشكل غير معتاد، من الأمريكيين يوم الثلاثاء أن يستعدوا لـ "أسبوعين مؤلمين للغاية" وتوسلهم لكي يبقوا في منازلهم قدر الإمكان حتى 30 أبريل، قائلاً:" إن 100000 إلى 200000 شخص قد يموتون بسبب COVID- 19 على الرغم من جهود فريقه لمحاربة الفيروس التاجي، وأنهم يريدون خفض هذا العدد".

وقال ترامب في البيت الأبيض: "أريد أن يستعد كل أمريكي للأيام الصعبة التي تنتظرنا".

وبيّن الرئيس ترامب أن الفيروس يمكن أن يقتل عدداً أكبر بكثير من الأمريكيين أكثر من حوادث السيارات أو الإنفلونزا كل عام.

وقال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "على الرغم من كون الرقم واقعياً، إلا أننا يجب أن نكون مستعدين له".

وأكد الدكتور فوسي، إن الابتعاد الاجتماعي، وهو مصطلح أصبح جزءاً من المعجم "سيكون الحل لمشاكلنا".

الغارديان: الولايات المتحدة تتجاهل دعوات تعليق العقوبات على فنزويلا وإيران وسط جائحة فيروس كورونا

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا في ظل انتشار فيروس كورونا، قالت صحيفة الغارديان:" في الوقت الذي تواجه فيه البشرية جمعاء عدواً مشتركاً غير مرئي، دعا قادة العالم إلى تعليق العقوبات الاقتصادية.

وردّت إدارة ترامب حتى الآن بتجاهل تلك المناشدات وتكثيف الإجراءات العقابية على الدولتين اللتين حددتهما كأكبر أعداء أمريكا إيران وفنزويلا.

ولم يبطئ انتشار الفيروس التاجي قرع الطبول المنتظم للسلاسل المتعاقبة من العقوبات التي تفرضها وزارة الخارجية على إيران، وفي الأسبوع الماضي تم إصدار قائمة جديدة من الأشخاص والشركات المرتبطة بالحرس الثوري.

وفي اليوم نفسه، كشفت وزارة العدل النقاب عن اتهامات بتهريب المخدرات وغسيل الأموال ضد الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو و 14 من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين.

وقال بيتر هاريل، المسؤول السابق عن العقوبات في وزارة الخارجية "إن الإدارة تتخذ نوعًا من" الاستغلال الأقصى " على ما يبدو على أمل أنه من خلال تراكم العقوبات وغيرها من الإجراءات، يمكن للإدارة الاستفادة من الفيروس في إيران وفنزويلا لتحفيز المزيد من المعارضة الشعبية للحكومات الحالية وربما تغيير النظام".

(م ش)