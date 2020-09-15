​​​​​​​أعمال الكونفرانس HPC-JIN تستمر بقراءة التقرير السنوي ومناقشتها

وبعد قراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان عن الدفاع المشروع والحماية الذاتية التي تخص المرأة، قرئ التقرير السنوي لقوات للمرأة في قوات الحماية المجتمع والنقاش عليها من قبل المشاركات.

وركزت النقاشات على المرأة التي لا تزال تُعاني من العنف في المجتمع والذهنية الرجولية المتحكم بحريتها، وأكدن على أن التخلص من هذه المشكلة يتطلب من النساء وعضوات قوات حماية المجتمع تكثيف دورات تدريبية للمجتمع للوقوف في وجه هذه الممارسات.

وتطرقت المشاركات أيضًا إلى ماهية الحرب الخاصة التي تُمارسها الدول الرأسمالية ضد المجتمع والمرأة على وجه الخصوص عبر ازدياد حالات العنف ضد المرأة، وأشرن بأن الوقوف بوجه هذا الحرب يتطلب من النساء تنظيم أنفسهن بشكل أوسع وتصعيد وتيرة نضاهن في الساحات، ونشر الوعي بين النساء في المنطقة التي تشهد هجمات من كافة النواحي عليها.

وانتقدت المشاركات خلال النقاشات أنفسهن على التقصير في تنظيم الشعب أكثر وقالو ا بأنهن لن يتمكن إلى الآن من تحقيق تعليمات القائد عبدالله أوجلان من خلال توجيهاته عن الحماية في تنظيم الشعب في شمال وشرق سوريا على أساس الشعب الثوري.

بعد النقاشات، قرئت مسودة النظام الداخلي ومصادقة عليها من قبل المشاركات.

ومن المقرر أن ينتهي أعمال الكونفرانس الأول للمرأة في قوات حماية المجتمع بجملة من القرارات.

(كروب/س و)

ANHA