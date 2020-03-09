​​​​​​​أعمال العنف ضد المرأة في تركيا شهدت زيادة هائلة في ظل حزب أردوغان

وقالت صحيفة بيرغون اليسارية التركية، في تقرير لها "قُتلت 66 امرأة في تركيا عام 2002، وازداد العدد مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة حيث قتل خلال عام 2019 474 امرأة على الأقل".

واعتمدت الصحيفة على تقرير أعده الحقوقي سيزجين تانريكولو بمناسبة يوم 8 آذار، والذي يصادف اليوم العالمي للمرأة، وبحسب التقرير فإن أكثر من 49 امرأة قُتلت في أول شهرين من عام 2020.

ووفقاً لبيانات حكومية تركية، فقد ارتفع عدد النساء اللواتي وقعن ضحايا للعنف في تركيا، حيث ازداد بنسبة 50%، من 145000 في عام 2015، إلى ما يقرب 220000 في عام 2018.

وكانت مواقع تركية أكدت في وقت سابق أن حالات قتل النساء في تركيا زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملفت، حتى أصبحت ظاهرة في عموم المحافظات التركية.

(م ش)