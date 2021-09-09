​​​​​​​آلية جديدة لتوزيع مادة الطحين على الأفران في دير الزور

وأشار غياث العجيل خلال تصريح لوكالتنا إلى أنه تم توجيه كتاب من المجلس التنفيذي في الإدارة المدنية لمنطقة دير الزور على استلامنا بشكل يومي كمية الطحين المخصصة للخط الغربي والتي تقدر بثمانية وستين طناً وثلاثمئة كيلو غرام، والتي يتم توزيعها على 50 فرناً.

وقال العجيل إنه كانت الأفران سابقاً تستلم مخصصاتها من مركز المطحنة في منطقة السبعة كيلو، ولكن ومنذ بداية الشهر الجاري تم توجيه هذا الكتاب بالتنسيق مع مجلس المنطقة الغربية تم استحداث مخزن في منطقة حمار العلي لتجميع المخصص فيه وتوزيع الطحين بشكل يومي منه على الأفران.

وقال العجيل: "باشرنا بالتوزيع بهذه الآلية الجديدة منذ تاريخ 6/9/2021 والكميات التي يتم توزيعها بشكل يومي حوالي ثمانية وستين طناً وثلاثمئة كيلو غرام نسحبها من المخزن ونوزعها على الأفران بالتساوي".

ونوه العجيل بأنهم عينوا مؤخراً مندوبين لتوزيع الخبز على أسس مدروسة، وأن من شروط اختيار المندوب ألا يكون موظفاً وغير عامل في الكومين، والهدف من هذا الموضوع توظيف أكبر عدد من المواطنين وتأمين فرص عمل لهم.

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ANHA