​​​​​​​آلية جديدة لتوزيع الخبز والحدّ من الازدحام في الحسكة

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة مدينة الحسكة أزمة في مادة الخبز، بالإضافة إلى رداءة جودته، ولتلبية احتياجات الأهالي اتخذت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جملة تدابير وإجراءات للحد من الأزمة.

ولتخفيف الأزمة في ظل تفشي جائحة كورونا، وتقيدًا بالإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الذاتية وخلية الأزمة، وزعت مديرية الأفران في مدينة الحسكة 30 كشكًا في أحياء المدينة لاعتمادها كمراكز لتوزيع الخبز على الأهالي.

الكشك أو ما يسمى محليًّا بـ "البراكيات" سيعمل على توزيع الخبز بشكلٍ يومي، ومن خلال الكومينات الموجودة في الأحياء حسب عدد أفراد الأسرة.

مدير الأفران في مدينة الحسكة، رعد المحمد، قال: "تم تجهيز30 كشكًا لتوزيع مادة الخبز على الأحياء، حاليًّا استلمنا 7 منها، وسيتم وضعهم في أحياء "تل حجر، الناصرة، الصالحية والعزيزية".

ولفت المحمد أن كل 3 كومينات ستكون تابعة لكشك واحد، "وسيتم توزيع بطاقات على كل أسرة من أجل تأمين احتياجاتها اليومية من مادة الخبز".

(ج إ/هـ ن)

ANHA