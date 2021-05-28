​​​​​​​عالم اجتماع فرنسي يحاضر لطلبة جامعة كوباني: روج آفا هي أمل للتغير

وتواصل جامعة كوباني استضافة العلماء والأكاديميين الغربيين والعالمين لإلقاء المحاضرات لطلبتها، إذ شهدت مدينة كوباني عصر اليوم إلقاء عالم الاجتماع الفرنسي إريك فاسين محاضرة هي الثانية بعد المحاضرة التي ألقاها الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجك الشهر المنصرم.

وقال إريك فاسين في مطلع حديثه، بأنه سعيد وفخور لإلقائه هذه المحاضرة، وأكد بأن الأمر مهم بالنسبة له، كما عبر عن أمله في أن يستطيع زيارة المنطقة والاجتماع بالأشخاص فيها.

وتطرق عالم الاجتماع الفرنسي في سياق حديثه إلى روج آفا، وقال "روج آفا منطقة سياسية تعطي الأمل، روج آفا هي أمل للتغير، ورمز للتغير، وهذا الأمر ليس فقط من الناحية السياسية وإنما من الناحية الأكاديمية والعلمية".

وأضاف "إن ما يلفت انتباهي في روج آفا هو أن هناك أشخاص يعيشون التجارب، وأنا مؤمن بأننا نحتاج هذا الأمر، أنا أحاول فهم ما يحدث في روج آفا وإيصال ذلك إلى فرنسا".

وأعرب عن أمله في أن يستطيع تحقيق تبادل للأفكار والتواصل مع من في الداخل، وأكد بأنه مؤمن بأنهم سيستطيعون تحقيق الاستفادة المتبادلة.

كما أعرب فاسين عن دعمه لطلبة كوباني، وقال "أنا أيضا آمل أن أستطيع الاستفادة منكم".

وفي إطار حديثه عن الأقليات، وهي أحد محاور المحاضرة، قال إريك فاسين بأن "الاقليات ليس فقط في إطار العدد، وإنما الاقليات هي في نفس الوقت الذين حرموا من السلطة أو تراهم السلطة في مستويات متدنية، وتمارس بحقهم العنصرية".

وقال بأنه هناك أقليات سياسية وأخرى دينية وأخرى عرقية وحتى جنسية.

وتحدث فاسين عن الأقليات والمهاجرين في الغرب وبشكل خاص في فرنسا، بالإضافة إلى مسألة التمييز العنصري على أساس اللون، أو التمييز بين الرجل والمرأة، كما تناول الجنس والمجتمع.

وفي سياق محاضرته، قال عالم الاجتماع الفرنسي "أنا مؤمن بأننا نعيش في وقت كل شيء فيه ضد الحقيقة، في السنوات الأخيرة رأينا بأن الأشخاص الذين لا يحبون الحقيقة يستصغرونها ويستهزؤون بها، لكن نحن مؤمنون بالحقيقة ونراها ضرورة ملحة".

(ن ك/ج)

ANHA