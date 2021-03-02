​​​​​​​آلدار خليل: يجب تصعيد النضال لتحرير كافة الأراضي من الاحتلال التركي

عقد مجلس مقاطعة عفرين اجتماعًا في صالة مخيم سردم في مقاطعة الشهباء حضره المئات من الأهالي، بالإضافة إلى عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل.

وألقى خليل كلمة في الاجتماع، شرح فيها مجمل الأوضاع السياسية في المنطقة وسوريا. كما تحدث بشكل خاص حول الاحتلال التركي لعفرين، وضرورة مواصلة النضال والمقاومة ضد الاحتلال.

'لقد اتخذنا قرارنا الحتمي بتحرير عفرين'

وقال خليل "إن هذا النضال مستمر بروح مقاومة عفرين، نحن اتخذنا قرارنا الحتمي بأننا لن نتخلى عن عفرين، صحيح أن الظروف أجبرتنا أن نترك عفرين جغرافيًّا، لكننا لن نتخلى عنها ونحن مصرون على تحريرها، بهذه الإرادة اتخذنا القرار بأننا لن نقبل الابتعاد عنها، في كل يوم وكل دقيقة سنبني حياتنا على المقاومة حتى تحرير عفرين والعودة إليها".

'مشروع الأمة الديمقراطية ضمان السلام والاستقرار في سوريا'

خليل نوّه إلى أن الدول المتدخلة في الأزمة السورية، هي التي تعمل على إطالة أمدها بما ينسجم مع مصالحها، وأضاف "عندما بدأ تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، ظهر أن هذا المشروع سوف يساهم في تعزيز السلام والاستقرار والتقدم في سوريا، إلا أن هذا الأمر لم يرّق للقوى المهيمنة والدول المتدخلة في الأزمة السورية، وبشكل خاص تركيا، لذلك بدأت مساعي احتلال الأراضي السورية بدءًا من عفرين، وذلك بهدف كسر إرادة شعوب المنطقة وإنهاء مشروع الأمة الديمقراطية، وبالتالي انتصار مشروع (النصرة وداعش)، بدلًا من انتصار مشروع الأمة الديمقراطية".

وتحدث خليل أيضًا حول هجمات دولة الاحتلال التركية ضد مناطق الدفاع المشروع وبشكل خاص الهجمات الأخيرة ضد منطقة غاري، وقال "إن الدولة التركية نفذت الهجوم بكافة التقنيات العسكرية المتطورة بهدف السيطرة على تلك المنطقة، وبالتالي قطع صلة الوصل بين مناطق كردستان، وذلك تمهيدًا للسيطرة لاحقًا على شنكال، وقطع الصلة بينها وبين روج آفا، إلا أن تلك الهجمات لم تنجح، وكان نصيب الدولة التركية الهزيمة في تلك الهجمة.

وأضاف خليل "الانكسارات التي لحقت بدولة الاحتلال التركية منعتها من مواصلة الهجمات، وادّعت أنها انسحبت من الجبال لتخفي حقيقة الإخفاقات التي منيت بها في تلك الجبال، أمام قوة لا تملك سوى أسلحة عادية".

واختتم آلدار حديثه بالقول "باستمرار مقاومة ونضال أهالي عفرين في مقاطعة الشهباء، سندحر الاحتلال التركي الفاشي ونحرر عفرين وكافة الأراضي المحتلة، ونعيش حياة كريمة".

(ل ش/ك)

ANHA