​​​​​​​آلدار خليل: مقاومة 14 تموز هي مدرسة تعلمنا منها النضال والمقاومة

نظم حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي اجتماعاً لأعضائه من اجل استذكار مقاومة 14 تموز، وذلك في مركز ارام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

وبدأ الاجتماع بالوقوق دقيقة صمت، ومن ثم القى عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل كلمة قال فيها" إن شرارة مقاومة 14 تموز كانت الأساس لظهور حركة حرية كردستان وحزب العمال الكردستاني، واستمرت حتى ظهور الحركة الديمقراطي في سوريا وشمال وشرق سوريا".

وأضاف: "تعتمد مقاومة 14 تموز على مبدأ (المقاومة حياة) والتضحية من اجل الأهداف النبيلة، وكما ظهرت شخصيات ثورية ضمن المجتمع الكردستاني وقاومت الفاشية التركية والتي تجسدت هذه المقاومة بـ" مقاومة السجون والاضراب عن الطعام حتى الموت".

وتابع حديثه بالقول: "إن مقاومة السجون حددت مسار تنظيمنا وانطلاقة ثورتنا لنكون شعب مقاوم واصبحت مقاومة 14 تموز مدرسة تعلمنا منها الكفاح وتحمل كافة الصعاب والسير على الطريق الصحيح".

واختتم حديثه بالقول: "مقاومة 14 تموز تعتبر منارة في طريق النضال والكفاح والتي امتدت جذورها إلى ثورة 19 تموز في شمال وشرق سوريا وتشكلت منها ثورة المجتمع الحر الذي يدير نفسه بنفسه".

واختتم الاجتماع بترديد الحضور الشعارات التي تمجد شهداء مقاومة 14 تموز.

(ك ع/ل)

ANHA