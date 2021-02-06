​​​​​​​آلدار خليل: فكر أوجلان ينادي بالحرية والديمقراطية

ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها لجنة حرية القائد بالتزامن مع اقتراب الـ 15 من شباط ذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، نظمت اجتماعًا موسعًا مع الشخصيات التي التقت القائد.

تحت شعار " الوقت وقت حرية القائد آبو، وحرية القائد آبو هي حرية الإنسانية" نظمت لجنة حرية القائد اجتماعًا موسعًا مع الشخصيات التي التقت القائد عبدالله أوجلان خلال فترة بقائه في سوريا.

وشارك في الاجتماع 250 شخصية وطنية من مقاطعة قامشلو، في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل عضو الهيئة الرئاسية المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، آلدار خليل، استنكر فيها المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان وقال: "المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان وجميع الشخصيات التي تنادي بالحرية والديمقراطية في زمن يسوده الامبريالية والسلطوية".

وأضاف خليل: "النظام الإمبريالي أراد استمرار الحروب في مناطق الشرق الأوسط، لتنفيذ أجنداته وسياساته، وقام بمحاولات عدة لاغتيال القائد عبدالله أوجلان عام 1996، إلا أنها باءت بالفشل".

ونوه خليل إلى أن تركيا، إلى الآن، لا تطبق أي قانون من القوانين الدولية بحق السجناء، وتمنع الزيارات عن القائد، لأنها تعلم علم اليقين أنه في حال اللقاء به سوف يتم إيصال أفكاره إلى الشرق الأوسط".

وتابع خليل:" إن كردستان لا تشكل الخطر الأكبر على سياسات الدول السلطوية، إنما أفكار القائد عبد الله أوجلان، لأنه ينادي بالحرية والديمقراطية، وانتشرت أفكاره في مختلف دول العالم، ومنها إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، وجعلت الشعوب تنادي بالحرية والديمقراطية".

واختتم خليل حديثه بـ "الاحتلال التركي يقوم بشن هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، ومعاداة الثورة، لأن ثورتنا بُنيت على مبادئ الفكر الديمقراطي وأخوة الشعوب التي نادى بها القائد عبد الله أوجلان".

هذا ولا يزال الاجتماع مستمرًا، حيث، وبحسب اللجنة المشرفة على الاجتماع، سيتم مواصلة النقاشات مع الشخصيات التي التقت القائد، واسترجاع ذكرياتهم معه، وأهم ما ركز عليه القائد عبد الله أوجلان، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

(كروب/ م ح)