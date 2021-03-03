​​​​​​​آلدار خليل: الذين شردوا أهالي عفرين وسري كانيه وكري سبي يدخلون هولير بزيّ السياسيين والدبلوماسيين

تستمر ردود الفعل المنددة باستقبال وفد الائتلاف السوري في هولير، حيث يشير السياسيون والمثقفون الكرد إلى أن هؤلاء تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وكانوا أدوات بيد الاحتلال التركي خلال احتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي.

وفي هذا السياق، نشر عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل، اليوم، تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وجاء في نص التغريدة:

"الدواعش الذين كانوا قبل حوالي ثلاثة أعوام على بعد كيلو مترات من هولير، يدخلونها اليوم بحفاوة. المرتزقة الإرهابيون الذين شردوا أهل عفرين وأبادوهم وفعلوا الأمر ذاته في سري كانيه/ رأس العين، وتل أبيض- كري سبي، يدخلون هولير بزي السياسيين والدبلوماسيين."