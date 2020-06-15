​​​​​​​آلدار خليل: الهجوم الأخير هو استمرار لسياسات الإبادة ضد شعبنا وعلى شعبنا الانتفاض ضدها

حول الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي منتصف ليلة أمس، على شنكال ومخيم الشهيد رستم جودي "مخمور"، وقنديل، أدلى عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل بتصريح لوكالتنا.

وقال آلدار خليل في تصريحه "الهجوم التركي الأخير على شنكال وجبال كردستان، ومخيم الشهيد رستم جودي في مخمور هو استمرارٌ للإبادة التركية التي لم تتوقف ضد شعبنا، إنه انتقامٌ للتنظيم الذاتي لأهالي مخمور وشنكال ورغبة في القضاء على إرادة المقاومة الكردستانية، وكذلك محاولةٌ لجعل شنكال غير آمنة وخطرة لمنع عودة أهلها إليها، القسم الذي هُجّر على يد داعش الذي هاجم شنكال آنذاك بأمر تركي.

القوى الكردستانية مُطالَبة بموقف عاجل وواضح، كون الاعتداء الأخير وتحت حجج واهية ذو بُعد سياسي وكردستاني عميق".

وشدد عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل على ضرورة الانتفاض ضد هذه الهجمات وسياسات الإبادة، وقال "على شعبنا في الداخل والخارج الخروج إلى الساحات في كل مكان (مع مراعاة الإجراءات الصحية)، والتعبير عن موقفه، كون هذا الاعتداء هو استهداف للهوية الكردستانية ووجود شعبنا".

(د ج)

ANHA