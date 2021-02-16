​​​​​​​آلدار خليل: الهدف من هجوم هولير هو أن يبقى الإقليم محاطًا بسلسلة من التهديدات

وسقط ـ مساء أمس ـ ثلاث قذائف هاون في محيط مطار هولير الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشار أمنيًّا كثيفًا وقطعًا لبعض الطرق في المنطقة المحيطة.

أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم" مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة، قائلة إنها استهدفت "الاحتلال الأميركي" في العراق، ولم تقدم ما يدل على ادعائها.

وتعليقًا على ذلك، ندد عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل، في منشور على "الفيسبوك" الهجوم وقال: " عملٌ مُدان بكل المقاييس، الهدف من الهجمات هو أن يبقى الإقليم محاطًا بسلسلة من التهديدات ومعرّضًا للاستفزاز دومًا".

وتمنّى خليل في منشوره الشفاء العاجل لجرحى الهجوم.

(آ س)