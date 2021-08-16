​​​​​​​آلدار خليل: العراق مطالب بالدفاع عن سيادته وتأكيد انتماء شنگال له وليس لتركيا

ونشر عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل تغريدة على صفحته على تويتر، تعليقاً على استهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي اليوم لمدينة شنكال والتي أدت لاستشهاد القيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن، وقال خليل: "الهجوم التركي الأخير على شنگال، انتهاك صارخ لسيادة العراق وتأكيد على سياسات الاحتلال التركية التي تنتهجها بحق عموم المناطق، كذلك إصرار على الإبادة والعدوان بحق الايزيديين واستهداف لقادته. العراق مطالب بالدفاع عن سيادته وتأكيد انتماء شنگال له وليس لتركيا حتى تفعل ما تفعله اليوم".

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ANHA