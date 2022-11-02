​​​​​​​آلاف العرب والكرد والسريان يتظاهرون تنديداً بقرار تمديد حظر اللقاء بالقائد أوجلان

في سياق ردود الفعل المناهضة للعزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، وتمديد سلطات الدولة التركية الفاشية حظر اللقاء معه لستة أشهر أخرى، خرج اليوم الآلاف من مكونات مدن ونواحي مقاطعة قامشلو في مظاهرة تحت شعار "حرية القائد آبو هي حرية الشعوب".

شارك في المظاهرة التي انطلقت من دوار سوني وسط المدينة، الآلاف من مكونات المقاطعة من الكرد والعرب والسريان، وأعضاء المؤسسات المدنية والسياسية والعسكرية والحقوقية، ومؤتمر ستار وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) وعوائل الشهداء.

وحمل المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كتب عليها "حرية القائد آبو هي حرية الشعوب"، و"ادحروا كل أشكال الخيانة والمؤامرات، حرروا القائد آبو جسدياً"، و"الحرية والعدالة للقائد أوجلان"، باللغات الكردية والعربية والسريانية والفرنسية، إلى جانب ارتداء الأمهات لسترات بيضاء عليها صور القائد.

وردد المشاركون خلال المظاهرة شعارات تحيي مقاومة القائد أوجلان "يعيش القائد أوجلان"، "لا حياة دون القائد"، بالإضافة إلى الشعارات التي تدين المؤامرة الدولية "تسقط المؤامرة المحاكاة على القائد أوجلان"، "لا للعزلة المفروضة على القائد أوجلان"، وسط رفعهم لإشارات النصر.

لدى وصول المتظاهرين إلى مركز محمد شيخو للثقافة والفن في قامشلو، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية، ثم ألقت عضوة المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا، حورية شمدين، كلمة نوهت خلالها إلى الهجمات اليومية لدولة الاحتلال التركي على المنطقة، قائلة: "تستمر دولة الاحتلال التركي باستهداف أهلنا في شمال وشرق سوريا بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة، إلى جانب انتهاجها للحرب الخاصة ضدهم بهدف إفراغ المنطقة".

وربطت حورية الهجمات على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان) بالعزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، وقالت: "الدول الحاكمة تسعى إلى استمرار النزاعات والتناقضات والحروب في المنطقة والشرق الأوسط، وبالأخص ضد الكرد من أجل مصالحها الشخصية، لذلك تلتزم الصمت حيال كل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي".

وفي إشارة إلى الجرائم التي ترتكب في إمرالي بحق القائد أوجلان، أردفت: "القرارات التي يتم تطبيقها على القائد تنتهك كل القوانين، فمنذ نحو 20 عاماً تفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد من خلال منع محاميه وذويه اللقاء به".

في ختام حديثها، استنكرت حورية شمدين موقف لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT)، وبيّنت: "لم تدلِ اللجنة بأي تصريح حيال وضع القائد أوجلان وما يجري في سجن إمرالي، وهذا يؤكد ابتعادها عن مبادئها القانونية والإنسانية".

أما عضو المبادرة الشعبية، عادل ملا إبراهيم، فدعا جميع مكونات شمال وشرق سوريا إلى توحيد الصف والتنظيم على أسس ومبادئ فكر القائد أوجلان، وتصعيد النضال على كافة الأصعدة لتحقيق حرية القائد الجسدية".

(ك.آ/ آ)

ANHA