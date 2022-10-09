​​​​​​​آلاف العرب والكرد في الشهباء يتظاهرون تنديداً بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان

خرج اليوم، الآلاف من مهجري عفرين وأهالي الشهباء في مظاهرة حاشدة، بالتزامن مع الذكرى 24 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان التي حيكت أولى خيوطها في 9 من تشرين الأول عام 1998.

انطلقت المظاهرة من ناحية الأحداث، وحمل خلالها المتظاهرون أعلام وصور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها باللغتين الكردية والعربية "ندين ونستنكر مؤامرة 9 تشرين الأول الدولية ضد قائد الشعوب عبد الله أوجلان"، "حان وقت حرية القائد أوجلان"، "بتماسك جميع المكونات سوف نفشل مؤامرة 9 تشرين الأول"، "بقوة وإرادة المرأة الحرة سنسقط المؤامرة الدولية".

وجابت المظاهرة الشارع الرئيس وصولاً إلى ساحة قرية معراته التابعة لناحية الأحداث، وسط ترديد المشاركين الشعارات التي تطالب بحرية القائد الجسدية وتندد بالمؤامرة الدولية، "الحرية للقائد"، "الموت للفاشيين"، "لن تستطيعوا حجب شمسنا".

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة قرية معراته توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم الإدارة الذاتية لإقليم عفرين من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين، شيراز حمو.

شيراز حمو بدأت حديثها بالتنديد بالمؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول لعام 1998، من قبل القوى المهيمنة في العالم، وأشارت إلى "أن القائد أوجلان كسر جميع القيود التي سعت القوى الدولية تطبيقها بحقه".

ولفتت شيراز في حديثها "نعلم جيداً أن الحصار يطبّق على الأرض فقط، لكن القوى المهيمنة عمدت إلى تطبيق الحصار في السماء بطريقة شنيعة أيضاً"، متسائلة "هل نستطيع القول إن السماء هي الحرية وهي لجميع الشعوب؟".

وتطرقت شيراز إلى الأزمة التي يمر بها العالم والشرق الأوسط، وبشكل خاص سوريا والمناطق المحتلة من قبل الدولة التركية، وقالت: "القائد عبد الله أوجلان شرح في مرافعاته الأزمة التي يمر بها العالم والشرق الأوسط، وأكد أن مفتاح الحل لأزمات الشرق الأوسط هو مشروع الأمة الديمقراطية".

وأكدت شيراز في ختام حديثها، السير على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق الحرية الجسدية له".

من جانبه، أدان عثمان محمد، باسم المكون العربي، في الشهباء، المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، وأكد "السير على فكر وفلسفة القائد أوجلان".

وبيّن محمد "بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان استطاعت جميع الشعوب الوصول إلى حريتها".

واختتم عثمان محمد حديثه بدعوة "جميع المكونات إلى الالتفاف حول فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان للوصول إلى مجتمع ديمقراطي وسياسي متقدم".

(ل م)

ANHA