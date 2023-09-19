​​​​​​​آلاء ديمان قاتلت ضد جيش الاحتلال بروج فدائية وارتقت لمرتبة الشهادة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً، أعلن من خلاله استشهاد مقاتلة في صفوفها.

وجاء في البيان الكتابي:

"ذكرنا في بياننا بتاريخ 10 حزيران 2023 أن رفيقينا زين آمد ومعصوم هركول، استشهدا بتاريخ 3 حزيران 2023 في منطقة لجي، التابعة لآمد، خلال اشتباكات ضد جيش الاحتلال التركي، وعندما تتضح المعلومات التفصيلية عن سجل رفيقنا الثالث الذي استشهد، سيتم مشاركتها مع الرأي العام وشعبنا الوطني، والآن اكتشفنا أن رفيقتنا آلاء منذر ديمان، قاتلت ضد الجيش التركي بروح فدائية وشجاعة كبيرة وارتقت إلى مرتبة الشهادة.

نعرب عن تعازينا الحارة لعائلة رفيقتنا آلاء، المناضلة الفدائية الآبوجية ولشعب كوباني الفدائي ولجميع الشعب الوطني الكردستاني، ونجدد عهدنا بالسير على خطى شهدائنا وتحقيق أهدافهم وإبقاء ذكراهم حية مع القائد الحر في كردستان الحرة.

المعلومات التفصيلية حول سجل رفيقتنا الشهيدة هي كالتالي:

الاسم الحركي: آلاء منذر ديمان

الاسم والكنية: دليشان شيخو

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم – الأب: عدلة – صالح

تاريخ ومكان الاستشهاد: 03 -06-2023".

(أ ب)