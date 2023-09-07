​​​​​​​آل البيت: العرب والكرد وكافة الطوائف في خندق واحد منذ القدم

عبّر مجلس رابطة آل البيت في كوباني، عن دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية في ترسيخ الأمن والاستقرار، ورفضه للفتن والأعمال التخريبية، عبر بيان ألقي أمام المؤسسة الدينية في إقليم الفرات بمدينة كوباني؛ من قبل الرئيس المشترك لمجلس الرابطة، محي الدين العلي.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية في الـ27 من آب الفائت، عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات، ضد خلايا لمرتزقة داعش، وتجار ومروجي المخدرات، والخارجين عن القانون.

وأوضح المجلس أنه: "يراقب عن كثب الوضع في مدينة دير الزور وما آل إليه، خاصة بعد مطالبة غالبية العشائر وبإلحاح، قوات سوريا الديمقراطٌية بالتدخل للحفاظ على كرامة العشائر وشيوخها من الانتهاكات اللا إنسانية التي تحصل بحقهم في مدينة دير الزور، وعزل كل من ينتهك العادات والتقاليد والقيم العشائرية".

وأشار البيان إلى أن: "تلبية قوات سوريا الديمقراطٌية لطلبات العشائر أزعج البعض، فظهرت أبواق لا عشائرية هدفها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ونحن مجلس رابطة آل البيت في كوباني ندين ونستنكر مثل هذه الأعمال اللا إنسانية، وندعم المطالب المحقة من قبل هذه العشائر التي تريد الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال عملٌية تعزيز الأمن التي تقودها لوات سوريا الديمقراطية".

وطالب مجلس رابطة آل البيت في كوباني جميع العشائر بضبط النفس، وعدم الانجرار خلف القنوات التي تدعمها تركيا وأدواتها، وأكد أنهم ضد أي جهة سواء كانت خارجية أو داخلية هدفها المساس بأمن المنطقة، وأن العرب والكرد وكافة الطوائف في خندق واحد منذ القدم، وقال: "من يحاول أن يصطاد في الماء العكر للنيل من أمن واستقرار هذه المنطقة الذي تحقق بفضل دماء الشهداء، نقول له خسئت، فإننا كبرنا على المحبة والمساندة بدماء أبنائنا على هذه الأرض الطاهرة، ولن نتنازل عن العيش بكرامة في وطننا الذي بنيناه بدماء شهدائنا.

ويتزامن مع عملية "تعزيز الأمن"، تصعيد جيش الاحتلال التركي هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا (منبج، وتل تمر، وزركان، وعين عيسى، والشهباء).

(ن ك/أ ب)

ANHA