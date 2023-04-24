​​​​​​​آكار يحدد موعداً لاجتماع وزراء دفاع (سوريا، تركيا، إيران، روسيا)

أعلن وزير دفاع دولة الاحتلال التركي، خلوصي آكار، اليوم الاثنين، أنه "من المقرر عقد اجتماع لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو".

وقال آكار حسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية أنه: "من المقرر عقد اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو غداً".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن سفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف تأجيل الاجتماع الرباعي الذي كان من المزمع انعقاده 8 نيسان الجاري، إلى بداية أيار المقبل.

واستضافت موسكو 3 نيسان، اجتماعاً حول مساعي تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق على مستوى نواب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وسوريا وتركيا.

وكان الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية بدران جيا كرد، قد شدد في وقت سابق على إن عقد توافقات جديدة بين حكومتي دمشق وأنقرة، سيكون على حساب الشعب السوري.

ورأى في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الاجتماعات، مضيعة للوقت ورهان خاسر على عامل الوقت.

(د ع)