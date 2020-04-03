​​​​​​​آكاد خابور: انتهاكات الاحتلال التركي تمنع الأهالي من الالتزام بالحجر المنزلي

في ظل انتشار وباء كورونا في كافة أرجاء العالم, دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار, إلا أن الاحتلال التركي ومرتزقته لا زالوا مستمرين في ارتكاب جرائمهم الشنيعة بحق المدنيين في شمال وشرق سوريا وسوريا, متجاهلين نداءات الأمم المتحدة, في وقت يبذل فيه العالم جهوداً ضد تفشي فيروس كورونا.

حيث تعرضت قرى تابعة لريف تل تمر لقصف مدفعي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته, ليلة أمس, في الوقت الذي كان جميع المواطنون يلتزمون فيه بإجراءات الحجر المنزلي في إطار الجهود المبذولة لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

حول انتهاكات الاحتلال التركي وتأثيره المباشر على الأهالي ودفعهم إلى كسر إجراءات الوقاية من فيروس كورونا, تحدث القيادي في المجلس العسكري السرياني خابور آكاد, لوكالتنا، مشيراً إلى دعوات الأمم المتحدة المتعلقة بوقف إطلاق النار في سوريا, بالقول: "رحبت قوات سوريا الديمقراطية بنداء الأمم المتحدة, وأعلنت التزامها بالمبادرة والتفرغ لجهود مكافحة وباء كورونا, كما دعت كل الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار, إلا أن الاحتلال التركي ومرتزقته لا يلتزمون بهذا النداء".

وأضاف آكاد "الدولة التركية مستمرة في جرائمها, وتتكرر الانتهاكات بشكل شبه يومي منذ بداية شهر آذار المنصرم، حيث تعرضت عدة مناطق، أم الكيف, وربيعات في منطقة زركان, للقصف التركي".

وتابع خابور آكاد "خلال القصف التركي العنيف تعرض المدنيون للإصابات, وهذا الشيء أثر سلباً فيهم، وأدى إلى عدم التزامهم بقرار الحجر المنزلي, وإذا وصل هذا الفيروس وانتشر في المنطقة فليس لدينا الإمكانات الكافية للقضاء عليه".

ودعا خابور آكاد, تركيا إلى أخذ نداء الأمم المتحدة بعين الاعتبار, لمواجهة وباء كورونا قائلاً "لا تزال الدولة التركية تمارس سياستها وأجنداتها في المنطقة, وترفض وقف إطلاق النار, مما يساهم في بقاء المنطقة في حالة عدم استقرار".

وختم القيادي في المجلس العسكري السرياني خابور آكاد حديثه, بدعوة الدول الضامنة إلى الضغط على تركيا لوقف جرائمها وممارساتها, ووضع حد للانتهاكات التركية والقصف المتكرر الذي يستهدف المدنيين.

(ر ح)

ANHA