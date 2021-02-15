​​​​​​​عائشة حسو: لم يستطيعوا قطع الأواصر الفكرية التي تربط الشعب بالقائد

خرج، اليوم أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، في تظاهرة حاشدة، تنديدًا بالمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، وطالبوا بحريته.

وتجمّع المتظاهرون أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود رافعين صور القائد عبد الله أوجلان إلى جانب لافتات كتب عليها" عهدنا أن نحطم نظام إمرالي، وأن نعيش أحرارًا مع القائد عبد الله أوجلان، كفى للعزلة والإنكار والخيانة آن أوان الحرية وإسقاط المؤامرة، "

التظاهرة انطلقت متوجهة إلى القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود وصولًا إلى منطقة الجبانات المطلة على مدينة حلب، لتصدح حناجر المتظاهرين "لا حياة بدون القائد".

وهناك ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي ـ عائشة حسو ـ والإداري في ملتقى الأديان بحلب الشيخ علي الحسن، كلمتين نددا فيهما بالمؤامرة ودعيا إلى حرية أوجلان.

عائشة حسو قالت في كلمتها "كلنا نعلم أنه في مثل هذا اليوم قبل 22 عامًا أرادوا أن يحجبوا شمسنا ومحو فكر القائد عبد الله أوجلان وطمس حرية الشعوب إلا أن فكر القائد تجاوز الحدود، ولم يستطيعوا أن يقطعوا الأواصر الفكرية التي تربط الشعب بالقائد.

وأضافت: كلنا نعلم أن القوى المستبدة والمهيمنة التي أرادت السيطرة على العالم على أسس القومية الواحدة ومحو المجتمع الديمقراطي رأت الخطر في مشروع القائد عبد الله أوجلان.

عائشة حسو وأثناء حديثها أكدت أن الانتصار الذي حصل في غاري بإرادة المقاتلين، أثبت هشاشة النظام الفاشي، وقالت "سننتصر بمقاومة الشعب التواق إلى حرية قائده".

وأنهت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو كلمتها بالقول" في كل البلدان والساحات والعالم الجميع يطالبون بحرية القائد أوجلان، والرسالة من ذلك هي أن القائد ليس قائدًا للشعب الكردي وحسب، وإنما قائدًا لجميع الشعوب المتعطشة للحرية"

وجاء في كلمة الإداري في ملتقى الأديان بحلب الشيخ علي الحسن "أخوة الشعوب ومشروع الأمة الديمقراطية وخلق بنية الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية كل هذه المنجزات نابعة من أفكار الفيلسوف والمفكر عبد الله أوجلان".

بعدها تعالت الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان وتطالب بحريته، لتنتهي بذلك التظاهرة في مدينة حلب .

(م ع/سـ)

ANHA