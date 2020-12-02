​​​​​​​عائشة حسو: على جميع المكونات حماية مناطقها ضد أية هجمات

وقالت عائشة حسو في مراسم افتتاح مركز لوجهاء حي الشيخ مقصود بمدينة حلب " سوريا كانت معقلاً للسلام، والآن باتت معقلاً للإرهاب والتقسيم والطائفية وخلق الفتن بين المكونات"، مضيفة " ولكن مازال هناك نهج يمثل أخوة الشعوب".

واعتبرت عائشة حسو افتتاح مركز "وجهاء حلب" استمراراً لنهج أخوة الشعوب.

وحذرت عائشة حسو من الأطماع الاستعمارية التركية في المنطقة" الاحتلال التركي لن يتوقف عن احتلال مناطق سوريا"، وطالبت " جميع المكونات حماية مناطقهم من أية هجمات واحتلال".

ولفتت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي إلى أن هدف الهجمات التركية "ضرب مشروع الأخوة وخلق الفتن بين مكونات المنطقة".

من جهته، هنأ الناطق باسم لجنة وجهاء حلب جلوي محمد الجابر جميع المكونات والوجهاء في حي الشيخ مقصود بافتتاح مركز لجنة وجهاء حلب، واستنكر الاحتلال التركي للأراضي السورية.

وأوضح الجابر أن " مهمة هذه الجنة حل قضايا ومشاكل المكونات في الحي بدون أي تمييز عرقي وديني".

وعقب الكلمات قصت زوجة الشهيد صقر، حسناء محمد شريط الافتتاح.

(ع س/م)

ANHA