​​​​​​​عائشة حسو: على الكرد ان يتحدوا لدعم حملة KCK

أطلقت منظومة المجتمع الكردستاني حملة تحت شعار "لا للعزلة والفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية" بهدف التصدي لهجمات الاحتلال التركي على كردستان وكسر العزلة على القائد عبد الله أوجلان.

وحول الموضوع تحدثت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو لوكالة أنباء هاوار.

حملة KCK لاقت إقبالاً واسعاً

وتطرقت عائشة في بداية حديثها إلى تصاعد هجمات الدولة التركية على كافة أراضي كردستان وجرائمه بحق الشعب الكردستاني، الأمر الذي دعا منظومة المجتمع الكردستاني إلى إطلاق حملة لمواجهة العدوان التركي بكافة أرجاء كردستان.

ونوهت عائشة حسو إلى أن حملة KCK لاقت اقبالاً واسعاً من قبل الأهالي، وخاصة في الوقت الراهن، وأشارت إلى دعم حزب الاتحاد الديمقراطي لهذه الحملة من خلال تنظيم الفعاليات والنشاطات بحسب متطلبات المرحلة الحالية.

"الدولة التركية تعيق حل الازمة السورية"

وتطرقت عائشة خلال حديثها إلى الملف السوري ووضع الشعب في روج آفا واحتلال الدولة التركية لأجزاء من الأراضي، وقالت إن "حل الأزمة السورية بعيد المنال مع التدخل التركي وخاصة أن تركيا لعبت دوراً سلبيّاً فيها".

كما أشارت إلى أهمية حملة KCK التي "جاءت في الوقت الذي تزداد فيه خطورة الدولة التركية في روج آفا وخاصة في شمال وشرق سوريا. خاصة أن الدولة التركية تسعى إلى تعميق الأزمة السورية من خلال توسيع نفوذها في المنطقة وسط صمت دولي مخزٍ".

"تركيا لم تلتزم بوقف إطلاق نار"

وعن عدم التزام تركيا بوقف إطلاق النار في مناطق شمال وشرق سوريا قالت عائشة: "إن الدولة التركية تنتهك جميع القوانين والأعراف الدولية، بهدف توسيع رقعة احتلالها من خلال الهجوم على المناطق المأهولة بالسكان وقتل الآلاف من الأطفال والنساء".

وأضافت أيضاً "تركيا تعمل على بسط نفوذها واقتطاع أرضي دول الجوار بحجج واهية لإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية، فأطماع تركيا لن تقف عند حدود سوريا بل تسعى للتمدد حتى احتلال الموصل وكركوك".

"رص صفوف الكرد لدعم حملة KCK"

وناشدت عائشة خلال حديثها الأهالي في روج آفا والكردستانيين في كافة أرجاء كردستان توحيد صفوفهم لدعم حملة منظومة المجتمع الكردستاني ودرء كافة المؤامرات التي تحاك على الشعب الكردي.

وشددت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو في نهاية حديثها على ضرورة وضع حد لهجمات الدولة التركية المحتلة على أراضي روج آفا وحماية المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء.

(ك)

ANHA