​​​​​​​عائشة حسو تطالب حكومتي العراق وباشور بموقف أكثر حزماُ حيال الهجمات التركية

يتعرض مخيم الشهيد رستم جودي (مخيم مخمور) في باشور كردستان، والذي يقطنه قرابة 12 نسمة، فروا من الهجمات التركية في التسعينات بعد تعرضهم لأبشع أنواع الظلم والتعذيب وحرق قراهم من قبل السلطات التركية، بين الحين والآخر لهجمات من قبل الاحتلال التركي، كان آخرها في 15 نيسان والتي راح ضحيتها 3 نساء.

الهجمات التركية الأخيرة لاقت سخطاً وشجباً من قبل السلطات العراقية وغالبية القوى الكردستانية، وأوضحت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو أنه وفي ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم والمخاطر المحدقة بالإنسانية نتيجة جائحة كورونا التي تودي وبشكل يومي بحياة الآلاف، تظهر الدولة التركية فاشيتها للعلن.

وبيّنت عائشة حسو أنه وفي الوقت الذي يتخذ العالم أجمع تدابيره لردع جائحة كورونا وكذلك سكان مخيم مخمور، تشن الطائرات التركية هجمات على المخيم، وقالت: "هذا الأمر مخزٍ وعار على جميع دول العالم، ففي الوقت الذي يعاني فيه العالم من تفشي وباء كورونا الذي يعد كارثة للبشرية، تُظهر الدولة التركية فاشيتها للعلن مرة أخرى من خلال الهجوم على المناطق والمدن التي يقطنها الكُرد".

ولفتت عائشة حسو، أن الهجمات التركية على مخيم مخمور تأتي بالتزامن مع دعوات أطلقتها الأمم المتحدة وقوى دولية لوقف إطلاق النار في العالم أجمع، ومجابهة جائحة كورونا، وتابعت: "إلا أن الدولة التركية مستمرة في هجماتها العنيفة على مناطق شمال وشرق سوريا، حيث هاجمت طائراتها في 15 نيسان مخيم مخمور الذي يعاني في الأساس من حصار خانق وخطر كبير".

ويشهد مخيم مخمور حصاراً خانقاً فرضته سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني- العراق في 18 تموز 2019، بعد يوم من مقتل نائب القنصل التركي في باشور كردستان، وطالبت عائشة حسو سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني بفك الحصار والخروج عن صمتها حيال الهجمات التركية.

ووصفت عائشة حسو هجوم الدولة التركية بالطائرات على مخيم مخمور "بالوحشي"، ونوهت: "هذه الهجمات تدل على أن تركيا مستمرة في فاشيتها وارتكاب لعمليات إبادة وجينوسايد بحق الشعب الكُردي".

وحمّلت عائشة حسو الأمم المتحدة والقوى العالمية مسؤولية الهجمات التركية على مخيم مخمور، وما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الكُردي، وقالت: "بدلاً من أن تسد تركيا الأبواب أمام انتشار فيروس كورونا الذي بات يُبيد شعبها، تهاجم بكامل قوتها الشعب الكُردي".

تركيا تستغل انشغال العالم بمكافحة كورونا لتنفيذ مشاريعها الاحتلالية

عائشة حسو أكدت أن الدولة التركية تستغل انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا وتواصل هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا وإقليم كُردستان لتنفيذ أجنداتها ومشاريعها الاحتلالية؛ وطالبت المعنيين في الملف السوري وإقليم كردستان بعدم التكتم حيال الانتهاكات التركية.

وشددت عائشة حسو على ضرورة أن تأكيد المنظمات الأممية والدول التي أطلقت مناشدات لوقف إطلاق النار في العالم تركيا على أفعالها.

وحول موقف الحكومة العراقية من الهجمات التركية الأخيرة، أوضحت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو أن الموقف الذي اتخذته الحكومة العراقية، والذي تضمن استنكار الهجوم التركي على مخيم مخمور غير كاف، وحمّلت الحكومتين العراقية وإقليم كردستان مسؤولية الهجوم التركي على جغرافية باشور والعراق في آن واحد، ودعت الحكومة العراقية إلى إغلاق أجوائها أمام الطائرات التركية.

(أ ب)

ANHA