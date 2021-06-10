​​​​​​​عائشة حسو تستهجن اعتقال رفاقهم في هولير وتدعو  PDKلإطلاق سراحهم فورًا

وقالت عائشة حسو في اتصال هاتفي لوكالتنا "في هذا الوقت الحساس والوضع في مناطق الدفاع المشروع ومشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في المؤامرة التركية، فإن اعتقال رفاقنا في الحزب مشكلة جدية".

ووصفت عملية الاعتقال بأنها "تصعيد التوتر وتهيئة الأرضية لاقتتال داخلي، إلى جانب هذا يفتعل الحزب الديمقراطي الكردستاني المشاكل في معبر سيمالكا".

https://hawarnews.com/ar/haber/qwat-aldymqraty-alkrdstany-tatql-mmthly-alidarh-althatyh-wpyd-fy-hwlyr-h51231.html

واستهجنت عائشة حسو اعتقال رفاقهم في الحزب وممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، ودعت الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إطلاق سراحهم فورًا والابتعاد عن سياسة تصعيد التوتر، وأضافت "رفاقنا الثلاثة موجودون بشكل رسمي، وليس لدى الديمقراطي الكردستاني أي مبرر قانوني لاعتقالهم".

وكررت عائشة حسو موقف حزب الاتحاد الديمقراطي الرافض لأي اقتتال داخلي والداعي إلى توحيد الجهود لحماية المكتسبات التي حققها الكرد في باشور وجميع أجزاء كردستان.

وتتزامن عملية اعتقال عضوين من حزب الاتحاد الديمقراطي في محافظة هولير، وممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا في هولير، مع يوم المسيرة التي ستنطلق اليوم في مقاطعة قامشلو ضد الخيانة والاحتلال.

(م)

ANHA