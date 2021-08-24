​​​​​​​عائشة أفندي: إذا لم تلتزم روسيا بواجباتها حيال شعب المنطقة فلتتفضل بالخروج

ودعت منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات إلى الوقفة الاحتجاجية التي خرجت أمام مقر الشرطة العسكرية الروسية في مركز الإذاعة غرب مدينة كوباني.

وجاء الاحتجاج تنديداً بتصعيد الاحتلال التركي هجماته على مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، سواء عبر عمليات القصف والهجمات البرية، أو عبر استهداف المنطقة بالطيران المسيّر.

كما عبّر المحتجون عن رفضهم للصمت الروسي حيال الهجمات التركية، وذلك لأن روسيا موجودة في المنطقة بصفة ضامن لاتفاقية وقف إطلاق النار، التي تلتزم بها قوات سوريا الديمقراطية من طرف واحد، بينما تخرقها تركيا.

وحمل المعتصمون صور الشهداء ولافتات كتب عليها "لا للصمت"، "صمتكم يقتلنا"، "ندين الصمت الدولي أمام ممارسات وجرائم الدولة التركية بحق المدنيين".

وقبل بدء الوقفة الاحتجاجية، سار الأهالي في مظاهرة سيراً على طريق جرابلس حتى الوصول إلى المقر، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، كلمة قالت فيها "جئنا إلى هنا مراراً وكانت مطالبنا ردع الهجمات التركية على المنطقة، فإذا لم تلتزم روسيا بواجباتها حيال شعب المنطقة فلتتفضل بالخروج".

وأضافت عائشة أفندي إن "روسيا لم تفِ بالوعود التي قدمتها لنا وعلى هذا الأساس لم يبقَ لها سبب للوجود في مناطقنا، إما أن تلتزم بواجباتها حيال شعب المنطقة وتردع الهجمات التركية المستمرة أو تخرج من مناطقنا".

وأكدت عائشة على المقاومة والنضال في وجه الهجمات التركية، وقالت إن "شعب المنطقة مستعد للنضال والمقاومة في وجه الاحتلال التركي، وأنه كما قدّم وضحى من قبل؛ سيقدم المزيد حتى تحرير مناطقه من الاحتلال".

وبعد إيصال رسالة من قبل اللجنة التي اختيرت من بين المعتصمين لإيصال رسالة إلى الممثلين الروس الموجودين في المقر، ألقى عضو اللجنة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو الذي كان من بين أعضاء اللجنة التي دخلت المقر، كلمة قال فيها إن "اللقاء كان إيجابياً وأن الممثلين الروس هنا عاهدوا على العمل لوقف الهجمات التركية على المنطقة".

يأتي هذا بعد تصعيد عسكري تركي منذ أكثر من أسبوع في مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، إذ يجري استهداف ريف ناحية زركان وتل تمر في إقليم الجزيرة، وريف منبج والشهباء، إلى جانب تكرار عمليات الاستهداف بالطيران المسيّر خلال الأيام الأخيرة، وكل هذا تسبّب بحصد أرواح عدد من المدنيين وإصابة العشرات.

(م ع/ج)

ANHA