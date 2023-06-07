​​​​​​​عائلة الشهيدة جاندا جيا تتعهد بمواصلة درب النضال حتى النفس الأخير

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، مراسم غيابية للشهيدة جاندا جيا (جيان عبد الله) المقاتلة في قوات الدفاع الشعبي (HPG) وذلك في مسقط رأسها بقرية بياندور غرب الناحية.

المراسم الغيابية شارك فيها المئات من مكونات الناحية والقرى المجاورة لها، وممثلو عن مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة والقوات العسكرية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للإدارية في مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة قامشلو، سلمى خليل، أشادت فيها بدور المرأة الحرة في حماية المجتمعات، وقالت: "الشهيدة جاندا جيا مثال للمرأة الحرة التي قررت أن تناضل وتضحي من أجل شعبها".

بينما باركت الإدارية في مجلس ناحية تربه سبيه، ميديا حسن، شهادة الشهيدة جاندا على عائلتها، مؤكدة: "بتضحيات العائلات الوطنية تتحرر الأوطان وتبنى المجتمعات الديمقراطية، ففي كردستان دائماً ما قاتل الأب إلى جانب ابنته وابنه، وعائلة الشهيدة جاندا مثال على ذلك".

بدوره، أوضح القيادي في مجلس قامشلو العسكري، باهوز شاهين أن قوات سوريا الديمقراطية (QSD)، حملت على عاتقها حماية تراب الوطن ووحدته ومحاربة الاحتلال بكافة أشكاله، مجدداً العهد بالسير على خطا الشهداء والنضال حتى النهاية.

أما الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة قامشلو، شها خليل أشادت بدور فكر القائد عبد الله أوجلان في تحرر المرأة من ثم المجتمع بأكمله، وأضافت: "العديد من النساء أمنّ بالفكر التحرري للقائد عبد الله أوجلان، والشهيدة جاندا منهن، حيث قررت بالالتحاق بمسيرة نضال قوات الدفاع الشعبي من أجل محاربة الفكر الاستعماري والاستبدادي".

في حين لفت الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، فصيح حسين، الانتباه إلى تضحيات شهداء وشهيدات حركة حرية كردستان بالقول: "دماء الشهداء منارة للأجيال القادمة، فنحن في حزب الاتحاد الديمقراطي الذي عُرف بحزب الشهداء، مستمرون بالنضال من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حر لكافة المكونات".

وخلال المراسم، قرأت نافية جمعة والدة الشهيدة جيان عبد الله رسالة كانت قد تركتها الشهيدة جاندا جيا قبل التحاقها بصفوف قوات الدفاع الشعبي (HPG)، حيث جاءت في رسالتها "آمنت بفكر القائد اوجلان التحرري وقررت اختيار طريق النضال من أجل حماية عائلتي ومجتمعي وأتمنى أن شهادتي محل فخر لعائلتي".

بعدها أكد والد الشهيدة محمد خير عبد الله على مواصلتهم للنضال حتى آخر قطرة دم، وقال: "استشهاد ابني عكيد وابنتي جاندا مصدر فكر واعتزاز بالنسبة لنا".

واختتمت المراسم الغيابية بقراءة وثيقة الشهيدة جاندا جيا وتسليمها لذويها، وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تحيي عظمة الشهداء.

(كروب/آ)

ANHA