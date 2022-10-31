​​​​​​​عائلة الشهيد سردم آكري تطالب الجهات الحقوقية بفتح دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال التركي

كشفت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) في الـ 18 تشرين الأول/ أكتوبر سجلّ 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة، كان من بينهم الشهيد سردم آكري.

وطالب والد الشهيد سردم آكري، محمد عبدي، المحاميين والحقوقيين والمؤسسات الحقوقية لمساعدتهم في فتح دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال التركي لمحاسبتها على جرائمها.

وخلال لقاء لوكالتنا، قال والد الشهيد سردم آكري، محمد عبدي أن "ابني استشهد بالأسلحة الكيماوية للدولة التركية في جبال كردستان؛ لقد أحرقوا جسد ابني ورفاقه بهذه الأسلحة"، وأكمل " لذلك أطالب جميع المحامين فتح دعوى قضائية لدى كل الجهات الحقوقية العالمية لمحاسبة تركيا".

(س أ/آ)

ANHA